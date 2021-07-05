Сегодня в Большом Норильске стартовал конкурс по благоустройству дворовых территорий

Сегодня начальник управления жилищно-городского хозяйства администрации города Андрей Беспалов оценил, насколько добросовестно выполняют свою работу управляющие компании «Талнахбыт» и «Северный быт».

– В критерии оценки входят — состояние дворовых территорий, детских площадок и входных групп подъездов, отсутствие бытового и строительного мусора на территории. В этом году был введён ещё один — наличие социальной рекламы, которая будет мотивировать горожан соблюдать чистоту во дворах, — пояснил Андрей Беспалов.

Управляющие компании каждый год стараются привести в надлежащий вид свои территории. По словам Константина Николаенко, генерального директора ООО «Талнахбыт», для них это уже привычная ежегодная работа, однако каждый хочет стать победителем конкурса.

— В зоне нашей ответственности — 64 дома, включающих 212 подъездов. На сегодняшний день мы установили 182 металлические двери, в следующем году будут установлены ещё 30. Кроме того, в 134 подъездах установлены новые пластиковые стеклопакеты, до 2023 года планируется заменить старые окна во всех подъездах. Также в рамках мероприятия было принято решение обновить внешний вид входных групп подъездов и забирки — отремонтировать их и окрасить. Эта работа будет продолжаться в течение июля, — добавил Константин Николаенко.

Кто станет победителем, будет известно только после того, как комиссия осмотрит территории во всех районах. Завтра проверяющие отправятся в Центральный район, а послезавтра — в Оганер.