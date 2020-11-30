Сегодня в Норильске началась полярная ночь

Собственно из-за погодных условий и ландшафта светило мы можем не увидеть и дольше - из-за гор луч света в тёмном норильском царстве жители Центрального района Норильска могут и не увидеть в назначенный день. Говорят, первыми удовольствие лицезреть солнце после полярной ночи имеют рабочие карьера «Медвежий ручей», которые работают наверху, жители Талнаха и Таймыра. Они-то частенько и публикуют в соцсетях первые фотографии светила.

Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. Просто в зоне полярной ночи часть дня обычно проходит в сумерках. В соответствии с тем видом сумерек, который наблюдается в момент верхней кульминации Солнца, то есть в «истинный полдень», различают гражданскую полярную ночь, навигационную полярную ночь и астрономическую полярную ночь. Если в «истинный полдень» сумерки вообще не наступают, то это явление называется «полной полярной ночью».

В Норильске можно наблюдать гражданскую полярную ночь. Посмотрите в окно - на широте нашего города в «истинный полдень» наступает некоторое улучшение видимости. Но Солнце при этом не восходит над горизонтом. В лучшем случае, при малооблачной погоде, можно иногда увидеть отраженный облаками солнечный свет. День при такой полярной ночи часто называют «тёмным».

Большинство населённых пунктов, лежащих за полярным кругом, находятся в зоне, где полярная ночь целиком относится к категории «гражданской». В России, помимо Норильска, явление полярной ночи можно наблюдать в городах Апатиты, Билибино, Верхоянск, Воркута, Заполярный, Игарка, Кандалакша, Кировск, Кола, Лабытнанги, Мончегорск, Мурманск, Нарьян-Мар, Оленегорск, Певек, Полярные Зори, Полярный, Салехард, Североморск и множестве других небольших заполярных городков и посёлков.

Впрочем, истинная дата наступления полярной ночи на широте Норильска - вопрос, по мнению отдельных краеведов, спорный. Дискуссия на эту тему продолжается не первый год, приводятся даже формулы для правильного исчисления наступления полярной ночи каждый год индивидуально. Но пока процесс идёт, по всем признакам полярная ночь уже наступила.