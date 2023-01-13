Сегодня в Норильске завершилась полярная ночь

Многие норильчане с облегчением вздыхают и радуются окончанию круглосуточной темноты. Не все переносят полярные ночи с лёгкостью. Из-за отсутствия солнца многие становятся сонливыми, рассеянными, а также испытывают постоянное чувство усталости.

Сегодня солнце встанет в 12.52 и будет светить 45 минут. С каждым днём световой день будет увеличиваться. Завтра он составит один час 17 минут, а уже в воскресенье — один час 40 минут.

К концу марта в городе завершится период смены дня и ночи. Затем начнутся сумеречные и белые ночи. А 19 мая в Большой Норильск придут полярные дни. В этот период солнце не будет заходить за горизонт целых 65 дней.