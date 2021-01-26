Сегодня в Норильске зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19

За последнее время в городе отмечается заметный спад заболеваемости новым вирусом. За прошлую неделю всего заболело 66 человек, что значительно ниже прежних показателей.

В Красноярском крае за прошедшие сутки 324 человека. В регионе сохраняется плато заболеваемости. Среди антилидеров на сегодняшний день Красноярск (86), Канск (19), Кежемский район (18). Темп прироста за сутки составил 0,6%.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано - 18 241 заболеваний. В последнюю неделю в стране наблюдается стремительный спад заболеваемости.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:

- Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции - 43-71-57;

- Колл-центр по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией - 8 (908) 033-70-54, 8 (908) 033-70-22;

- Единая дежурно-диспетчерская служба - 112;

- Горячая линия Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.