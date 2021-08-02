В Санкт-Петербурге состоялась закладка пассажирского теплохода «Виктор Астафьев»
В Санкт-Петербурге состоялась закладка пассажирского теплохода «Виктор Астафьев»
Это судно вместе с теплоходом «Андрей Дубенский», строительство которого началось год назад, будут курсировать по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск. «Андрей Дубенский» прибудет в край в 2024 году, «Виктор Астафьев» - в 2023-м.
Строительство теплоходов реализуется в рамках заключённого в 2020 году контракта между Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией. Суда строят по инициативе губернатора Красноярского края.
Строительство этих лайнеров - ещё один шаг к достижению больших целей, стоящих перед нашим регионом. Новые теплоходы могут стать гордостью и украшением всего речного флота России. Современные, комфортабельные, способные преодолевать любые пороги, ходить в арктические широты, они позволят продолжать пассажирские речные перевозки, разнообразить туристические маршруты, сделать их ярче и доступнее.