В Санкт-Петербурге состоялась закладка пассажирского теплохода «Виктор Астафьев»

Строительство теплоходов реализуется в рамках заключённого в 2020 году контракта между Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией. Суда строят по инициативе губернатора Красноярского края.

Строительство этих лайнеров - ещё один шаг к достижению больших целей, стоящих перед нашим регионом. Новые теплоходы могут стать гордостью и украшением всего речного флота России. Современные, комфортабельные, способные преодолевать любые пороги, ходить в арктические широты, они позволят продолжать пассажирские речные перевозки, разнообразить туристические маршруты, сделать их ярче и доступнее.