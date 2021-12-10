Сегодня Заполярный государственный университет им. Н.Ф. Федоровского отпраздновал своё 60-летие

На торжественной церемонии ректор ЗГУ Дмитрий Дубров поприветствовал всех, кто пришёл поздравить вуз с юбилеем.

- Мне очень приятно, что в канун своего 60-летия мы поднялись на столь высокую ступень. Но, независимо от названия, наше учебное заведение во все времена сохраняло тесную связь с «Норникелем», выстраивало партнёрские отношения с другими высшими учебными и научными учреждениями. Университет стал основной кузницей кадров для многих отраслей экономики северных регионов, зарекомендовал себя в подготовке кадров для работы в сложных климатических условиях. Развитие научной базы в области горного дела, строительства зданий на вечной мерзлоте и мониторинга их состояния, в сфере информационных технологий и других направлениях выходит на международный уровень.

Мы гордимся своими преподавателями, учёными, выпускниками, имена которых известны далеко за пределами Норильска, Красноярского края и России. Когда мы смотрим в будущее, нам не стыдно за своё прошлое, и мы готовы готовить лучшие кадры для всего Заполярья и для нашей большой страны. Я искренне благодарен всему коллективу, нашим друзьям и партнёрам, студентам и аспирантам. Желаю всем хороших и интересных проектов по дальнейшему развитию вуза.

В то же время я очень рад, что университет превратился в открытое общественное пространство, у нас проводятся мероприятия городского и федерального уровня. Тем самым университет становится точкой роста, на которую наш родной город может опереться в эпоху глобальной реновации. И в новом качестве мы способны подготовить для него специалистов ещё более широкого спектра. К нам уже едут студенты из других городов, десять поступили на бюджет, один на платное отделение. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться, а вдобавок мы сможем вовлекать в свои ряды тех выпускников школ, которые готовы оставаться в городе и работать на его благо.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко обратился к собравшимся по видеосвязи:

- Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Заполярного государственного университета. Поздравляю вас с знаменательной датой, с 60-летием вуза. За годы своего существования он сумел занять ведущие позиции в сфере горной металлургии и других отраслях народного хозяйства. Его выпускниками по праву гордится таймырская земля и Российская Федерация в целом. Для меня вдвойне приятно поздравить вас с юбилеем, поскольку Таймыр - это моя малая родина. Место, где я взрослел, рос, где начинал свой путь. Желаю вам неиссякаемого оптимизма, радости, успехов и новых свершений. Ура, дорогие мои земляки!

От лица всех горожан поздравил юбиляров глава Норильска Дмитрий Карасев:

- Становление университета неразрывно связано со становлением нашего города. Сегодня очень сложно представить Норильск без вас. Перед вами открываются широкие перспективы, в том числе вуз ждёт комплексное обновление здания и оборудования, строительство нового кампуса. Из его стен выходят люди, которые позже занимают руководящие посты на крупных предприятиях страны, в министерствах, в субъектах Федерации. Это говорит о том, что преподаватели вложили в этих студентов всю душу и силы. Я благодарю преподавательский состав, ветеранов и студентов за то, что вы неустанно продвигаете университет вперёд. Желаю новых успехов, здоровья, сил. У нас вместе много планов, и мы сможем их реализовать. С праздником!

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, в свою очередь, отметил, что учиться в университете - большая честь.

- У вас большое будущее. Уверен, что ваши выпускники продолжат добрые традиции и будут укреплять статус учебного заведения на своих рабочих местах. Желаю вузу успешно развиваться, ведь без высшего образования не может развиваться государство и общество в целом.