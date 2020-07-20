Сегодня исполнилось 95 лет ветерану Виктору Николаевичу Грекову

Необычайно жизнелюбивый, бодрый, подтянутый и громкоголосый Виктор Николаевич всегда сохраняет бодрость духа и не позволяет себе и окружающим опускаться до банального нытья и жалоб. Он с удовольствием общается с журналистами, отвечает на вопросы и делится самыми дорогими для него воспоминаниями. Свой день рождения он отмечает в кругу семьи, родных и близких, которые для него – надёжный тыл и верная опора.

Его боевая молодость началась, когда ему не было ещё и 16 лет. Как и многим в нашей стране, ему по полной довелось ощутить все тяготы военной и послевоенной жизни. Зенитная часть, в которой он служил, - 71-я зенитно-артиллерийская дивизия, Бреслау. В составе первого Украинского фронта освобождал Украину и Белоруссию, дошёл до Берлина и срочно вернулся в Прагу, где и встретил День Победы. После возвращения в свою родную деревеньку Пызино герой вновь вступил в бой - на этот раз трудовой. Нужно было налаживать житьё-бытьё, восстанавливать всё, что разрушили фашисты.

С 1948 года начинается норильская часть биографии Виктора Николаевича. Подъёмные – тысячу рублей - он отправил маме и сестрёнкам, себе на выживание оставил только сто рублей. В 1953 году устроился работать телефонистом. Налаживал связь по всему Норильскому промышленному району, в том числе и в Кайеркане, где и здравствует по сей день. Он говорит, что именно Север подарил ему любовь и то, что люди называют простым человеческим счастьем.

У Виктора Николаевича множество наград. Среди них - медали «За отвагу», «За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орден Отечественной войны II степени, орден Жукова и не менее ценная для него медаль и почётное звание «Ветеран труда».

Редакция газеты «Заполярная правда» поздравляет Виктора Николаевича с 95-м днём рождения и желает ему крепкого здоровья, бодрости, отличного настроения, замечательных собеседников и долгих лет жизни.