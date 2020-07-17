Сегодня на Гвардейской площади занял своё место монумент «Металлургам Норильска»

Памятный норильчанам камень из габбро-диабаза тоже стала частью скульптурного комплекса. Его по-прежнему украшает табличка «Здесь будет сооружен обелиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, покорявших тундру, создавших наш город и комбинат».



Теперь издалека видно бронзовую скульптуру двух металлургов, на несколько метров возвышающуюся над Гвардейской площадью. Фигуры установлены на гранитный постамент, «одет» в гранит почти весь круг в центре площади. Общая высота всего комплекса - около семи метров, из которых 2,40 – постамент, 3,6 метра – высота бронзовой скульптуры.



Эскиз памятника начали создавать ещё в ноябре прошлого года, и менялся он неоднократно – в том числе по желанию горожан. Утверждение окончательного вида монумента продолжалось до апреля, говорит архитектор проекта Андрей Шипунов:



- Город тут особенный, люди открытые, располагающие. Приступив к работе, я первым делом приехал сюда и пообщался с работниками норильских заводов, настоящими северными металлургами. Многие из них трудятся на предприятиях целыми династиями. И именно там возникла идея создать двойную скульптуру, показать эту связь поколений металлургов разных лет. Уникальность этой композиции придаёт и закладной камень, известный всем норильчанам, который наряду с фигурами является важным «персонажем» истории города, - отметил он.



На памятнике можно прочесть имена всех авторов, причастных к его созданию: архитектор Андрей Шипунов, скульпторы Константин Кубышкин, Максим Малашенко, Роман Макаров и Илья Коротченко.



- Большое спасибо горожанам, инициировавшим создание монумента; депутатам, поддержавшим это начинание, а также компании «Норникель», начавшей сбор средств на своих предприятиях, а затем финансировавшей строительство. В этот день города и металлурга, в юбилей компании мы открываем памятник основной и, пожалуй, самой уважаемой профессии города – металлургам. Я уверен, это будет не просто украшение города, а память о тех, кто принимал участие в создании самого большого в России металлургического предприятия, - отметил на церемонии открытия скульптуры глава Норильска Ринат Ахметчин.



По мнению Николая Уткина, директора Заполярного филиала «Норникеля», собравшиеся в этот день присутствовали на дне рождения очередного шедевра, который будет олицетворять силу и мощь металлургов:



- 54 года назад наши предшественники заложили здесь каменную глыбу, чтобы мы, новое поколение, отдали дань уважения и памяти норильчанам, которые в суровой тундре возвели город Норильск и наш комбинат. И сегодня мы это сделали.



После разрезания символической красной ленточки к монументу возложили цветы в память о тех, кто стоял у истоков города.



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В 1950-х годах на клумбе в центре Гвардейской площади летом ставили большой вазон с цветами, зимой – новогоднюю ёлку. Однажды в конце 50-х, буквально на одно лето, установили скульптуру белого медведя, которую позже перевезли к бассейну. А памятный камень появился на Гвардейской площади 26 июня 1966 года. Идея его установки принадлежала секретарю горкома комсомола Игорю Аристову. Норильскую комсомольскую организацию незадолго до этого как раз наградили орденом Красного Знамени за освоение Талнаха. Из Талнаха, с горы Рудной, и привезли глыбу габбро-диабаза. Камень украсила табличка-обещание: «Здесь будет сооружен обелиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, покорявших тундру, создавших наш город и комбинат».



И, надо сказать, обещание это многократно пытались исполнить, как водится, зачастую – накануне практически каждого юбилея города или комбината.



За прошедшие полвека состоялось минимум пять конкурсов на лучший эскиз памятника для Гвардейской площади. Во многих участвовали именитые норильские художники, однако ни разу не удалось выбрать вариант, который понравился бы всем.



В течение 1970-х годов Норильский исполком направлял ходатайство об установке памятника и в Красноярск, и в Москву – вплоть до ЦК КПСС. В 1970-м одним из вариантов, который мог бы сменить камень, утвердили проект художников Лоя и Атаманюка. Но отчего-то проект не дошёл до воплощения. А в 1974-м в конкурсных условиях особо оговаривалось, что монумент должен соответствовать ряду условий, например, вписываться в архитектурный ансамбль площади и иметь круговой обзор, чтобы хорошо смотреться с любой из трех осей, выходящих на Гвардейскую. Ещё разработчики обелиска должны были продумать его так, чтобы вид не перекрывался сугробами, предусмотреть использование местных материалов. Высокие требования привели к тому, что ни один из конкурсных вариантов так и не был воплощён. Интересно, что в 1980 году в перечне норильских памятников значилось, что работу над монументом уже ведут скульпторы Ишханов и Зеленов…



Как бы то ни было, а памятник на Гвардейской не появился ни в 80-х, ни в 90-х. Но в новейшие времена тему украшения Гвардейской площади не забыли. В 2003 году деньги на памятник и его установку выделял бывший норильчанин Константин Лоскутников в память о своем отце: автор лучшего проекта должен был получить 30 тысяч рублей. Но по ходу конкурса поднялся принципиальный вопрос, кому именно ставить памятник, кого считать создателями города и комбината? Будут ли это заключённые, вольнонаёмные, комсомольский десант. Поскольку к единому мнению так и не пришли, то, хотя конкурс и состоялся, и даже был определён победитель, памятник снова не установили.



В предпоследний раз к вопросу вида площади вернулись в 2011-м. Конкурс объявили к 60-летию Норильска, за лето поступило пять вариантов будущих обелисков. И вновь были обсуждения горожан, в результате - на Градостроительном совете решили: оставить камень на своем месте, поскольку он уже сам стал и памятником, и визитной карточкой города.



О том, что в Норильске уже в 2020 году может появиться скульптура металлурга, вновь заговорили почти год назад. Тогда общественники Норильска обратились с соответствующей просьбой в городской Совет, идею поддержали депутаты, администрация города и компания «Норникель». По мнению руководства муниципалитета и градообразующего предприятия, увековечение героического труда металлургов Норильска – давно назревшая необходимость. Установить памятник решено было к 85-летнему юбилею «Норникеля».



Руководство Заполярного филиала выразило готовность оказать финансовую поддержку проекта. Партнёром выступил благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» – собранные средства аккумулировались на счёте фонда.



Интересно, что на Градостроительном совете, где была презентована скульптурная композиция, приглашённый на заседание заместитель директора Надеждинского металлургического завода Виктор Челядник одобрил эскиз, предложив лишь слегка его видоизменить.



Председатель городского общественного совета Наталья Солодовник тогда же отметила, что представители общественных организаций в целом одобрили внешний вид скульптуры, но на эскизе на камне из габбро-диабаза вместо всем знакомой таблички с текстом размещен герб города Норильска. В итоге решено было оставить существующую табличку: для потомков будет очевидно, что завет старшего поколения исполнен, и памятник, напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, установлен.