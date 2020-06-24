Сегодня на сайте управления образования администрации Норильска открывается альбом «75 лет Великой Победе»

Акция «Сохраним память Победы!» проходила в течение всего минувшего учебного года. Норильские школьники собрали более 1000 фотографий по темам «Город наш – это фронт...», «Память бессмертна», «Бессмертный полк», «Хранит она листок из дневника мальчишки...», «Хранители истории». Итог этой акции подвели, оформив выставку на втором этаже управления образования. За создание экспозиции администрация выражает благодарность фотографу, неравнодушному человеку, руководителю рекламного агентства «Кактус» Александру Харитонову.

Чтобы как можно больше норильчан могли увидеть присланные работы, на сайте управления оформлен альбом «75 лет Великой Победы», в который вошли фотографии жителей города, фотоматериалы из Норильского городского архива, фото с экспозиций школьных музеев, выставок, паноптикумов школ № 8, 27, 29, 32, 41, а также личные фотографии Александра Харитонова.

Альбом можно увидеть, перейдя по ссылке http://norduo.ucoz.ru/book.htm