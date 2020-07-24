Сегодня начался снос аварийного пятиэтажного дома по Комсомольской, 20

Здание 1951 года постройки было признано аварийным ещё в 2011 году. По словам Николая Жигулина, заместителя главы Норильска по городскому хозяйству, с того времени администрация предпринимала всевозможные усилия, чтобы сохранить этот дом.

- Мы понимали, что таких объектов сталинской постройки в городе немного, и всё это историческая память. Рассматривалось несколько вариантов сохранения здания, например, усилить фундамент и несущие конструкции. Позже подумывали отсечь только проблемный подъезд, который «проседает» и тянет за собой всё строение, тогда бы сохранились два жилых крыла дома. Три года назад провели комплексное обследование. Выяснилось, что при строительстве были допущены расхождения с проектом: несущие перегородки фундамента практически вдвое тоньше, чем предусмотрено проектом, а свайные основания заложены недостаточно глубоко. В итоге во время эксплуатации фундамент по контуру дома был частично разорван. Кроме того, грунты, на которых стоит здание, стали пористыми и не выдерживают нагрузку. Это хорошо видно по участку дороги с улицы Комсомольской, которая за последнее время дала серьёзную усадку. В итоге государственная краевая экспертиза дала заключение о невозможности дальнейшей эксплуатации дома ни частями, ни полностью, возможен только снос, - сообщил Николай Жигулин.

- Для сноса дома выбран способ обрушения с помощью экскаваторной техники. Подрядная организация изучила здание и предусмотрела демонтаж без вреда для соседних зданий. Контрактом предусмотрено завершить работы до конца октября, но мы планируем сделать это раньше. Необходимо не только снести строение, но и вывезти мусор, разместить его на полигоне и зачистить территорию, - комментирует Андрей Беспалов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства.

Немного истории…

Первые сталинские многоэтажки на улице Комсомольской стали появляться ещё в 1946 году. Хоть этот дом и не авторской архитектуры, но он интересен тем, что брались типовые проекты квартир и из них складывались блоки, а из блоков делались пластичные формы домов.

- Любое здание исторической части Норильска значимо. Этот дом не является памятником архитектуры, но это типичный представитель сталинского классицизма, - говорит Станислав Стрючков, краевед, архитектор. - Не ампира (в нашем городе таких вообще нет), не барокко, а именно сталинского классицизма. Дом не дожил всего один год до своего семидесятилетия.

Во всём этом 18-м квартале здания необычной постройки, как каракатицы, своеобразные. Эта пластичная форма нужна была не просто так. Над проектами работал коллектив авторов из Непокойчицкого, Мазмоняна и, конечно же, Бетадзе, который в дальнейшем стал одним из основоположников свайного фундирования. Хотя этот дом не на сваях - здесь обычный бетонный фундамент, выкопанный до скалы.

Так для чего же нужны были такие необычные дома? На так называемой «горе» строился Комсомольский парк. У него должно было быть три основных выхода. Один - на Дворец культуры. Второй - к месту, где сейчас находится школа № 6. В итоге там образовывался курдонёр (в переводе с французского «почётный двор») - ограниченный главным корпусом и боковыми флигелями парадный двор перед зданием, с небольшим сквером, скамейками и местом отдыха. Как раз Комсомольская, 20, должна была завершать всю эту композицию.

Кстати, дом не был общежитием, как многие считают, он изначально строился под квартиры. Это было одно из комфортных зданий того времени. Ведь эти дома на Комсомольской возводились, когда Норильск ещё был лагерем, и поистине были дворцами.

К сожалению, ничего вечного на земле нет. Безусловно, 70 лет для дома - не возраст, но в наших климатических условиях всегда непросто. Будем надеяться, что на этом месте появится что-то не менее значимое для горожан.

Людмила Кожевникова