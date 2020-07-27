Сегодня стартовал Гастрономический фестиваль, который вне пандемии завершался бы общенорильским праздником

Гастрофест в этом году пройдёт с 27 июля по 2 августа в новом формате, чтобы радовать горожан блюдами высокой кухни из локальных продуктов даже в такое непростое время.



Попробовать себя в роли настоящего шеф-повара сможет каждый. Для этого даже не придётся никуда идти.



Кулинарные мастер-классы в онлайн-формате на YouTube-канале Агентства развития Норильска проведут шеф-повара любимых ресторанов Норильска, а необходимый для приготовления набор продуктов курьер доставит вам домой.

Заказывать наборы продуктов для мастер-классов необходимо накануне и в ресторанах, которые представляет шеф, выбранного мастер-класса.

В течение всей рабочей недели блюда специального фестивального меню будут доступны в Sanremo, «Малине», «Гриль-ферме», BeerHouse, BurgerRing, «Норильске», КофеStory, «Чайхоне северной», «Фуд-холле» и «Кебаб-клабе».

Подробная информация, меню для заказа и расписания мастер-классов – на сайте фестиваля: https://gastrosever.ru/