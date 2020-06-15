Сегодня у православных начался Петров пост

Это летний пост в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Он всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы и завершается 12 июля, когда отмечают день памяти апостолов.

Верующие в эти дни не употребляют скоромное - пищу животного происхождения, а рыба и постное масло разрешается во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы. В храмах Норильской епархии продолжаются службы с соблюдением всех необходимых мер по сохранению здоровья.

Началась также запись детей в воскресные приходские школы. Предполагается, что новый учебный год начнется в сентябре.