Сегодня в администрации Норильска обсудили степень обеспеченности города необходимыми медикаментами против COVID-19

Исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев провёл совещание, в котором приняли участие главные врачи медучреждений, представители администрации и «Норникеля». По итогам встречи Николай Тимофеев прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- Борьба с коронавирусом - крайне важная для Норильска тема, она активно обсуждается горожанами. Безусловно, проблемы в этой сфере имеются. И именно для того, чтобы убедиться в том, что наши лечебные учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, медикаментами, оборудованием, я и собрал сегодня главных врачей. Перед ними поставлена задача скорректировать список потребностей медицинских учреждений на ближайшие три месяца. Затем мы ещё раз обсудим его с коллегами из структур здравоохранения.

После этого я планирую лично обратиться к вице-президенту компании «Норникель» - директору Заполярного филиала с просьбой о выделении денежных средств на приобретение всех необходимых медикаментов и оборудования для лечебных учреждений Норильска.

Это особенно важно с учётом того, что в ближайшее время около 60 тысяч горожан начнут возвращаться домой из отпусков. Нам необходимо предотвратить новую вспышку распространения коронавирусной инфекции.

Как стало известно по итогам совещания, «Норникель» высказал готовность оказать помощь по приобретению всего необходимого в кратчайшие сроки.