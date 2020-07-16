Сегодня выпускники Красноярского края сдают ЕГЭ по обществознанию и химии

ЕГЭ по обществознанию и химии сегодня проходит по всей стране. В Красноярском крае обществознание выбрали 6 962 человека (почти 50%), а химию – 1 735 выпускников (12%). В регионе открылось 147 пунктов проведения экзамена, из них 46 – на труднодоступных территориях. Экзамен стартовал вовремя, распечатка контрольных измерительных материалов прошла без сбоев, все ребята приступили к выполнению заданий.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей и включает 29 заданий, которые нужно выполнить за 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл - 42. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 30 июля.

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл здесь – 36. ЕГЭ по химии проверяет знания таких разделов школьного курса, как теоретические основы химии, неорганическая, органическая химия, методы познания в химии, химия и жизнь. К примеру, задание повышенной сложности предполагает решение задачи с уравнениями реакций. Свои результаты ребята узнают не позднее 30 июля.



Напомним, основная волна ЕГЭ продлится до 25 июля. Выпускники уже написали экзамены по русскому языку, географии, литературе, информатике и ИКТ, по профильной математике, истории и физике. Следующим испытанием станет биология, которую ребята будут сдавать 20 июля.