Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по иностранному языку и биологии

Сегодня по всей России проходит ЕГЭ по биологии и письменной части иностранных языков. В Красноярском крае биологию выбрали 2 844 человека (почти 20%), а иностранные языки – 1 362 человека (почти 10%). При этом английский язык сегодня сдаёт 1 351 выпускник, немецкий язык – 10 человек и испанский язык – 1 участник. В регионе открылось 110 пунктов проведения экзамена, 30 из них на труднодоступных территориях.

Экзамены стартовали вовремя, распечатка контрольных измерительных материалов прошла без технологических сбоев, все ребята приступили к выполнению заданий.

ЕГЭ по биологии длится 3 часа 30 минут и состоит из 28 вопросов. Формат испытания: две части - с коротким ответом и с развёрнутым комментарием. Вопросы затрагивают генетику, общебиологические закономерности, цитологию, биосферу и так далее. Минимальный проходной балл по предмету – 36.

ЕГЭ по иностранным языкам разделен на две части – письменную и устную.

Письменная часть состоит из 40 заданий. На их выполнение отводится три часа. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить максимальный балл он может только за выполнение письменной (оценивается до 80 баллов) и устной части (до 20 баллов).

Устную часть выпускники будут сдавать 22 и 23 июля.

Напомним, что в прошлом году в перечень ЕГЭ по иностранным языкам добавили китайский язык, но в крае эту дисциплину в этом году никто из ребят не выбрал.

Результаты по этим предметам станут известны не позднее 2 августа.



Основная волна ЕГЭ-2020 продлится до 25 июля.