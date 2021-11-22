Семь сотрудников администрации обвиняются в гибели людей на горе Отдельной

Напомним, трагедия случилась в ночь с 8 на 9 января этого года, когда в результате схода лавины под снегом оказалась семья из четырёх человек. Спасти удалось только 14-летнего подростка. Его родители (45 и 38 лет), а также полуторагодовалый брат погибли в результате переохлаждения. В числе пострадавших ещё двое норильчан.

Как отмечают в краевом Следственном комитете, бывший начальник Управления ГО и ЧС администрации Норильска и четверо сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы города, получив сведения об опасности схода лавины в период с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, не оповестили об этом норильчан, в том числе отдыхавших в загородных домах на территории горы Отдельной.

Кроме того, установлено, что погибшие проживали в загородном доме незаконно, о чём было известно сотрудникам управления имущества администрации города. Но обвиняемые не приняли мер по сносу и вывозу их дома, отразив в проверочных документах заведомо ложные сведения об отсутствии указанного дома на территории горы Отдельной. В результате они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Красноярского края для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.