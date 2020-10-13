Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов — с рабочим визитом в Норильске

Валерий Семёнов прибыл в составе рабочей комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Она создана по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко для оценки ситуации в Норильске и разработки мер социально-экономического развития города. Делегация будет работать по четырём направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство и строительство; социальная политика; экология; предпринимательство и энергетика.

— Очень важно открыто показать и проблемы, и достижения. В вашем городе достаточно вопросов, которые можно решить только на уровне Федерации. Поэтому нужно, чтобы Норильск и Красноярский край готовили предложения профессионально и обоснованно. Учитывая пандемию, следующий финансовый год будет тяжёлым. И сейчас Норильску важно заручиться поддержкой членов Совета Федерации в решении вопросов для улучшения жизни горожан, — отметил Валерий Семёнов.

И такая работа уже ведётся, сообщил сенатор. Например, край недавно обратился в Федерацию с просьбой поддержать программу реновации городской инфраструктуры, разработанной администрацией города совместно с компанией «Норникель». Она коснётся индустриальных и социально-значимых объектов, а также жилого комплекса.

— По этому поводу в правительстве РФ состоялось совещание, на котором программу реновации одобрили, — сообщил Валерий Семёнов. — Её реализация начнётся с 2021 года. Есть примерные расчёты по её стоимости — около 84 миллиардов рублей. Предполагается, что половину расходов возьмёт на себя «Норникель», 10% — край, а остальное — Федерация. Очень важно, что программа подразумевает три основных направления: строительство нового жилья, капитальные ремонты существующего жилфонда и переселение норильчан.

Как именно будет работать программа, станет понятно примерно через полтора месяца, когда появится детальный план проекта. Валерий Семёнов подчеркнул, что запуск этой программы сейчас является приоритетным.