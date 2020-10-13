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Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов — с рабочим визитом в Норильске

Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов — с рабочим визитом в Норильске

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Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов — с рабочим визитом в Норильске

Он уже провёл встречи с представителями администрации города и компании «Норникель».

Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов — с рабочим визитом в Норильске

Валерий Семёнов прибыл в составе рабочей комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Она создана по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко для оценки ситуации в Норильске и разработки мер социально-экономического развития города. Делегация будет работать по четырём направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство и строительство; социальная политика; экология; предпринимательство и энергетика.

— Очень важно открыто показать и проблемы, и достижения. В вашем городе достаточно вопросов, которые можно решить только на уровне Федерации. Поэтому нужно, чтобы Норильск и Красноярский край готовили предложения профессионально и обоснованно. Учитывая пандемию, следующий финансовый год будет тяжёлым. И сейчас Норильску важно заручиться поддержкой членов Совета Федерации в решении вопросов для улучшения жизни горожан, — отметил Валерий Семёнов.

И такая работа уже ведётся, сообщил сенатор. Например, край недавно обратился в Федерацию с просьбой поддержать программу реновации городской инфраструктуры, разработанной администрацией города совместно с компанией «Норникель». Она коснётся индустриальных и социально-значимых объектов, а также жилого комплекса.

— По этому поводу в правительстве РФ состоялось совещание, на котором программу реновации одобрили, — сообщил Валерий Семёнов. — Её реализация начнётся с 2021 года. Есть примерные расчёты по её стоимости — около 84 миллиардов рублей. Предполагается, что половину расходов возьмёт на себя «Норникель», 10% — край, а остальное — Федерация. Очень важно, что программа подразумевает три основных направления: строительство нового жилья, капитальные ремонты существующего жилфонда и переселение норильчан.

Как именно будет работать программа, станет понятно примерно через полтора месяца, когда появится детальный план проекта. Валерий Семёнов подчеркнул, что запуск этой программы сейчас является приоритетным.

Текст Егор Тулновский
Фото Владимир Макушкин
13 октября в 10:37 450
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