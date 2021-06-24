Сенатор Российской Федерации Валерий Семенов: «Школы и детсады в Арктике будут возводиться быстрее»

Строительство и ремонт школ, больниц и дорог на Крайнем Севере теперь будет занимать гораздо меньше времени. На такие объекты перестанет распространяться требование об обязательной экологической экспертизе. Соответствующие поправки в федеральный закон поддержал Совет Федерации при активном участии сенатора Валерия Семенова. Вскоре он будет подписан Президентом РФ Владимиром Путиным и вступит в силу.

Речь идёт о ФЗ «Об экологической экспертизе», действовавшем ещё с 1995 года. На протяжении многих лет он позволял защищать территории от появления объектов повышенной категории опасности. Однако с начала нынешнего года в нём появилась статья 11, обязывающая проводить экологическую экспертизу и при строительстве социальных объектов, заметно осложнившая проведение строительных и ремонтных работ, особенно в Заполярье.

«Экспертиза занимала от шести месяцев до одного года. При этом надо учитывать особенности проведения работ в северных широтах: строительный сезон здесь и так заметно короче, чем в целом по стране, а для дорожных работ он вообще длится в лучшем случае с июня по сентябрь. Таким образом, проведение экспертизы автоматически заставляло откладывать проекты на год, а при выявлении замечаний — могло быть ещё дольше», — рассказал член Совета Федерации Валерий Семенов.

К решению проблемы сразу подключились представители Норильска и Таймыра в органах власти разного уровня. Ещё весной этот вопрос поднимался и самим сенатором Валерием Семеновым, и главой Норильска Дмитрием Карасевым, и председателем Норильского горсовета Александром Пестряковым, и депутатами-северянами в Государственной Думе. Результатом совместной работы и стали принятые сейчас поправки.

«Нужно сразу оговориться — всё это не значит, что власти отказываются от экологической оценки реализуемых проектов. Остаётся госэкспертиза, в рамках которой предусмотрен и учёт возможного воздействия на окружающую среду. Мы только сняли бюрократические барьеры, которые были излишними и могли сдерживать столь необходимое социальное и инфраструктурное развитие Норильска и Таймыра», — добавил Валерий Семенов.

Нововведение позволит решить актуальную уже сейчас проблему с детским садом на улице Московской в Норильске. В садике был проведён капитальный ремонт, но его не могли ввести в эксплуатацию из-за необходимости экспертизы. Снята такая угроза и с запланированных на ближайшее время проектов: новых школ, поликлиники в Талнахе, центра социального обслуживания населения на ул. Богдана Хмельницкого, музея на озере Долгом.

Корректировка открывает большие возможности и в реализации проекта реновации Норильска до 2035 года, включающего строительство и реконструкцию больших объёмов жилья, социальных объектов и коммуникаций — работы можно будет проводить быстро и без излишних административных барьеров.