Сергей Канавин занял вакантное место после сложения полномочий Татьяной Скорик

Прежде Сергей Канавин неоднократно избирался членом местной Общественной палаты. Председатель городского Совета Александр Пестряков пожелал ему продуктивной работы в команде: «Со многими из депутатов ему уже доводилось участвовать в реализации различных общественно значимых проектов. Уверен, что он и дальше будет принимать активное участие в жизни города уже в качестве депутата».

Сергей Канавин родился в 1977 году в Уфе, через год вместе с родителями переехал в Норильск. Первое образование получил на среднетехническом факультете НИИ по специальности «Автоматизация технологических процессов». После учёбы начал профессиональную карьеру в управлении технического контроля компании «Норникель». За 10 лет работы прошёл путь от слесаря КИПиА до ведущего программиста. В 2003 году окончил Московский университет культуры и искусств по направлению «социально-культурная деятельность». Более пяти лет занимает должность заместителя исполнительного директора союза «Промышленники и предприниматели Заполярья». В настоящее время работает менеджером в компании «Единство». Также Сергей Канавин – наставник курса «Социальное предпринимательство» программы «Мир новых возможностей».