МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сергей Канавин занял вакантное место после сложения полномочий Татьяной Скорик

Сергей Канавин занял вакантное место после сложения полномочий Татьяной Скорик

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Сергей Канавин занял вакантное место после сложения полномочий Татьяной Скорик

На 25-й сессии горсовета он был представлен депутатскому корпусу.

Сергей Канавин занял вакантное место после сложения полномочий Татьяной Скорик

Прежде Сергей Канавин неоднократно избирался членом местной Общественной палаты. Председатель городского Совета Александр Пестряков пожелал ему продуктивной работы в команде: «Со многими из депутатов ему уже доводилось участвовать в реализации различных общественно значимых проектов. Уверен, что он и дальше будет принимать активное участие в жизни города уже в качестве депутата».

Сергей Канавин родился в 1977 году в Уфе, через год вместе с родителями переехал в Норильск. Первое образование получил на среднетехническом факультете НИИ по специальности «Автоматизация технологических процессов». После учёбы начал профессиональную карьеру в управлении технического контроля компании «Норникель». За 10 лет работы прошёл путь от слесаря КИПиА до ведущего программиста. В 2003 году окончил Московский университет культуры и искусств по направлению «социально-культурная деятельность». Более пяти лет занимает должность заместителя исполнительного директора союза «Промышленники и предприниматели Заполярья». В настоящее время работает менеджером в компании «Единство». Также Сергей Канавин – наставник курса «Социальное предпринимательство» программы «Мир новых возможностей».

Фото Владимир Макушкин
26 января в 16:55 460
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