МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сергей Шойгу предлагает выстроить в Сибири новые крупные города

Сергей Шойгу предлагает выстроить в Сибири новые крупные города

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Сергей Шойгу предлагает выстроить в Сибири новые крупные города

Новые населённые пункты должны стать крупными отраслевыми центрами региона.

Сергей Шойгу предлагает выстроить в Сибири новые крупные города

«Нам необходимо построить в Сибири три-пять крупных научно-промышленных, экономических центров — городов с населением 300–500 тысяч, а лучше — до миллиона человек. И не просто города построить, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — сказал министр обороны РФ.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Сергей Шойгу выразил сожаление по поводу того, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. Ведь люди так с таким энтузиазмом участвовали в этих стройках.

Фото из открытых источников
6 августа в 13:00 160
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