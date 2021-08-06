Сергей Шойгу предлагает выстроить в Сибири новые крупные города

«Нам необходимо построить в Сибири три-пять крупных научно-промышленных, экономических центров — городов с населением 300–500 тысяч, а лучше — до миллиона человек. И не просто города построить, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — сказал министр обороны РФ.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Сергей Шойгу выразил сожаление по поводу того, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. Ведь люди так с таким энтузиазмом участвовали в этих стройках.