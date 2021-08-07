Серьёзный зверь

Текущий год объявлен Заповедниками Таймыра Годом овцебыка не случайно. Начавшийся в 1974 году эксперимент по реинтродукции этого животного мамонтового фаунистического комплекса в нашей стране закончился полной победой — популяция овцебыка была восстановлена. А в текущем году мы можем отметить два промежуточных юбилея этого беспримерного научного эксперимента: в 1981–м закончился период так называемого изгородного содержания овцебыков. Это значит, что сформировалась природная таймырская популяция овцебыков. А в 2001–м, через 20 лет, под руководством Г. Д. Якушкина был проведён абсолютный учёт овцебыков. Численность популяции возросла до 3500–3600 животных. На территории комплексного заказника «Бикада» (870 тыс. га) обитала большая часть популяции. Происходил активный рост численности овцебыков вне изгороди.

Ровесники мамонта

Чем разнообразнее фауна наземных и морских животных на том или ином континенте, в той или иной стране мира, тем она привлекательнее для человека.

Совсем недавно фауна России пополнилась ещё одним видом — овцебыком, или мускусным быком. Долгие годы зоологам не удавалось завести его в страну, хотя и предпринимались неоднократные попытки. В конце 1920–х годов академик Н. Верховский обратился к великому норвежскому полярнику Ф. Нансену с просьбой оказать помощь в закупке овцебыков в Гренландии. Первый Всесоюзный съезд по охране природы принял резолюцию, в которой рекомендовал вселение овцебыков в Российскую Арктику. В начале 1930–х годов к завозу этих животных на Аляску приступили американские зоологи. К сожалению, ни в тридцатые, ни в последующие годы закупка мускусных быков для нашей страны не состоялась. Мечта российских зоологов осуществилась лишь в середине 1970–х годов.

Овцебык как представитель мамонтовой фауны чудом сохранился на планете Земля. Он почти везде вымер вместе с мамонтом и другими крупными животными, остался лишь в отдельных очагах обитания на североамериканском континенте. Прошли тысячелетия. Овцебык широко расселился по тундрам Северной Америки. Однако в ХIХ веке вид подвергся хищническому истреблению, как и степной бизон. Пришлось его спасать, брать под строгую охрану. В ХХ веке, благодаря эффективным охранным мерам и искусственному расселению, этот зверь расширил свой былой ареал. Сейчас он обитает в Канаде, Гренландии, на Аляске, в Швеции, Норвегии, России.

Это не только ценный мех...

Овцебык — зверь уникальный. Он прекрасно приспособлен к жёстким арктическим условиям среды. Тело у него компактное, голова крупная, тяжёлая, шея и конечности толстые, короткие, копыта округлые. На загривке, как у зубров и яков, имеется горб. Хвост и уши небольшие, скрыты в шерсти. Нет никаких резко выступающих частей тела, кроме рогов. Взрослые самцы довольно крупные и сильные животные, их вес достигает 400 килограммов и больше. Самки меньше по размеру и массе.

Эффектным зверя делают мощные, с сильным прогибом и острыми концами рога. Они имеются у самцов и самок и максимально развиваются к 6–7 годам, животное их никогда не сбрасывает. У взрослых быков основания рогов сильно утолщены и выглядят, как два бугра. У самок таких выпуклостей нет. Роговые бугры и очень толстые крепкие кости черепа надёжно защищают головной мозг во время жестоких драк. Острые концы рогов — грозное оружие самцов и самок против сородичей и волков. Остерегаться их следует и человеку.

Овцебык ценен тем, что даёт великолепный пух и деликатесное мясо, а шкуры и рога являются прекрасными сувенирами для любителей спортивной охоты. За рубежом эта охота практикуется широко, но за отстрел и сувениры приходится платить большую цену. Блюда из мясной вырезки овцебыка в ресторанах Канады также вкусны и ценны, как и блюда из хорошей говядины. Что касается пуха зверей, очень тонкого и шелковистого, то достаточно всего лишь 150 граммов, чтобы связать элегантное лёгкое платье. А ведь взрослая особь теряет в тундре во время весенней линьки до трёх килограммов воздушного пуха.

Эти животные довольно умны, обладают хорошей памятью, быстро усваивают информацию. Телята легко приручаются, становятся послушными. На зарубежном Севере их разводят на фермах, хотя это дорогостоящее занятие. Приступили к этому делу и в России.

Овцебык — зверь серьёзный. Даже дикий северный олень пасует перед ним. Мороз ему не страшен, главное для него — наличие пропитания, даже самого скудного. Во время полярной ночи он прекрасно ориентируется в тундре, легко находит подножный корм под крепким снежным настом. За долгую зиму звери сильно худеют, однако с появлением в июле обильной зелени быстро восстанавливают вес, широко кочуют в поисках богатых пастбищ. Летом тундровые просторы — благо для овцебыков, поэтому к осени они жиреют.

Стойкие мигранты

Первые две партии овцебыков появились на полуострове Таймыр и острове Врангеля в 1974–1975 годах. Их доставили из Канады и с Аляски. На полуострове Таймыр выпустили 30 зверей, на острове Врангеля — 20. В первые годы акклиматизации в очень жёсткой среде обитания многие животные погибли. Исходное поголовье на Таймыре сократилось до 20 особей, на Врангеле — до пяти. С этого малого поголовья при постепенной адаптации животных к местному климату и скудным кормам пошло нарастание численности.

Доставленных в Таймырскую тундру молодых овцебыков не отпустили сразу на волю, как это сделали на острове Врангеля, а поместили в обширные изгороди, специально построенные для новосёлов, это помогло лучше сохранить поголовье. Здесь животные находились под покровительством человека, зимой получали подкормку из сена и комбикорма. Однако долгое содержание их в таких условиях не предусматривалось. После получения первых приплодов, когда поголовье начало расти, животных отпустили на волю.

Для своих подопечных мы подобрали отдалённый необжитый район — долину реки Бикада–Нгуома, которая протекает восточнее озера Таймыр. В низовьях реки были построены изгороди и биологический стационар для проведения регулярных исследований и наблюдений за вселенцами. Эту работу выполняли биологи–охотоведы Научно–исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера. Стационар удалён от Норильска на 1000 километров, от посёлка Хатанга — на 350 километров к северу. Попасть туда можно только авиатранспортом.

Новая родина овцебыков в долине реки Бикада — это своеобразно красивый и богатый оазис среди арктической тундры на широте 74–750. Долина реки довольно обширная, вытянута с юга на север на десятки километров. Она почти со всех сторон окружена высокими каменистыми грядами. С севера её защищают от арктических ветров горы Бырранга. Летом в ней, как в огромной чаше, создается свой микроклимат, своя погода. В июле здесь нередки тёплые солнечные дни, когда воздух прогревается до 25–280С. Благоухающая тундра отливает небесной лазурью, яркими красками, наполнена гомоном птиц. Комаров не так уж много, да и лёт их продолжается не более двух недель.

Долина Бикады богата крупной и мелкой живностью. По ней весной и осенью кочуют дикие олени, а часть из них остаётся на зимовку. Обитают в ней песцы и волки, горностаи и зайцы–беляки, копытные и сибирские лемминги. Навещают её белые медведи и росомахи, здесь во множестве гнездятся гуси, утки, кулики, чайки, тундряные куропатки и мелкие птахи. Летом на озёрах скапливаются многочисленные стаи линных гусей.

По новой родине овцебыков протекает невероятной красоты река Бикада. В летнюю пору вода в ней бирюзовая, кристально чистая, вкусная, её с удовольствием пьют и люди, и животные. Река богата деликатесной рыбой. Когда–то в этот район с юга кочевали аборигены. Летом они устраивали на реке поколки (охоту) на диких оленей, ловили рыбу, линных гусей и возвращались домой в лесотундру с хорошей добычей. Сейчас здесь иные люди, иные события и свершения.

Пастбищные угодья Бикады разнообразны. Здесь есть практически все сезонные типы пастбищ, обеспечивающие круглогодичное существование стад овцебыков. Кормом для животных служат около 50 видов цветковых растений из семейств ивовых, осоковых, злаковых, бобовых и разнотравья. Среди кустарников любимым кормом зверей во все сезоны года является низкорослая ива красивая. В летнюю пору стада подвижны. Они кочуют в поисках богатых пастбищ для быстрого нагула, смены волосяного покрова.

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Крупный пожилой самец овцебыка — одинокий странникТаймырских предгорий

Главным врагом овцебыков являются волки. Они нападают на них, но в стаде взять жертву не так–то легко. Эти животные умеют защищаться и нападать. Даже пара–тройка взрослых самцов виртуозно отбивают атаки хищников.

Самая ответственная пора у арктических быков — отёл. Потомство появляется с середины апреля до конца мая. И когда в июне бегут первые ручейки, стада с уже окрепшими телятами могут спокойно передвигаться по тундре.

Самки овцебыков приносят по одному детёнышу массой 8–10 килограммов. Первые телята рождаются в морозную погоду — 20–300С при обжигающих арктических ветрах. В разгар отёла они появляются в стаде каждый день, один за другим, только успевай подсчитывать. Новорождённого малыша мать спасает от стужи, облизывая его заиндевелую «шубку». После такой процедуры даже крепкий мороз не так страшен. В первые часы и сутки мать кормит его часто и обильно, через каждый час. Трёх–четырёхдневные телята уже довольно крепкие, резвые. В спокойной обстановке под присмотром матерей они могут пройти не один километр. В первые недели жизни детёныши чрезвычайно игривы. После отдыха и кормления они носятся по косогорам гурьбой среди пасущихся взрослых особей.

С появлением первых приплодов нарастание численности овцебыков в долине реки Бикада шло довольно быстро. В 1978 году было 20 взрослых животных и один телёнок. Через два года поголовье удвоилось, в 1984 году — достигло сотни. К лету 1994 года, когда популяции исполнилось 20 лет, численность зверей возросла до одной тысячи. На острове Врангеля поголовье овцебыков к тому времени составило около 300 особей. В 2000 году таймырская популяция составляла (по нашим подсчётам) 3000 голов, в 2003 году — 4500. Она широко освоила тундры Таймыра и обогатила местную фауну. Создан дополнительный резерв мясной и меховой продукции для экономики Таймырского автономного округа. Однако с открытием спортивной охоты на одиночных быков возросло и браконьерство. И контроля, к сожалению, в этом деле нет.

ФГБУ «Заповедники Таймыра» делают всё возможное для охраны овцебыков. Сберечь это уникальное животное можно только на особоохраняемых территориях.