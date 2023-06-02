Серьёзные испытания продолжаются

Государственная итоговая аттестация для 11–классников стартовала 26 мая и продлится до 1 июля. 485 работников образовательных учреждений привлечены для работы на пунктах проведения экзаменов. Чтобы процедура была максимально открытой и объективной, к экзамену подключились 57 общественных наблюдателей. Они следят за тем, чтобы во время проведения ГИА обе стороны соблюдали все правила. Перед этим наблюдатели прошли специальную подготовку и получили назначение на определённый ППЭ. Среди представителей общественного наблюдения есть студенты ЗГУ и педагогического колледжа.

В Большом Норильске организовано восемь пунктов проведения экзаменов: в Центральном районе — 5, в Талнахе — 2, в Кайеркане —1, дополнительный пункт для обучающихся на дому — гимназия № 4. Все пункты соответствуют санитарно–эпидемиологическим правилам, они оборудованы обязательными атрибутами — металлоискателями, средствами видеонаблюдения, компьютерным оборудованием, офисной бумагой, канцелярскими товарами, картриджами — в полном объёме.

«В этом году единый государственный экзамен по русскому языку сдают 1089 11-классников, к ним присоединится 141 выпускник прошлых лет. 26 мая прошли экзамены по выбору: химии, географии и литературе. 29 мая ребята сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку», — рассказала Елена Преображенская, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования. В качестве экзаменов по выбору, по её словам, выпускники отдают преимущество обществознанию, информатике, биологии, физике и истории. В случае получения результата ниже минимального балла выпускник может пересдать русский язык в резервный день — 22 июня или осенью в дополнительный период.

1 июня прошёл экзамен по математике, который традиционно делится на базовую и профильную. Принципиальных изменений задания не претерпели, уточнила Елена Преображенская.

В 2023 году 130 человек претендуют на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Впервые в 2023 году выпускники, набравшие 100 баллов за ЕГЭ, получат премию главы города Норильска в размере 50 тысяч рублей.