Север – горячая тема

В центре внимания

Программа форума включала два пленарных заседания, 52 дискуссионные площадки, посвящённые целям и основным направлениям государственной и социальной политики в Арктике. Круг затрагиваемых на форуме вопросов касался экономики, инфраструктуры, науки и технологий, экологии, международного сотрудничества, обеспечения комплексной безопасности арктического региона и развития креативных индустрий. Форум проходил при поддержке и участии обеих палат Федерального Собрания и правительства. Его организатором выступает Ассоциация полярников. Генеральным партнёром является компания «Норникель».

Форум открыл президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров:

– Посмотрите, сколько людей пришло сегодня работать на площадках форума! Такое внимание говорит о большом общественном интересе в России и за рубежом к арктической повестке. Это особенно важно, учитывая председательство России в Арктическом совете, — к нашей стране приковано сегодня особенное внимание. Мы умеем работать и знаем, как вовлекать в совместную деятельность зарубежных партнёров.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил первые результаты работы, направленные на социально–экономическое развитие Арктической зоны:

– С 2020 года в Арктике реализовываются 338 проектов общей стоимостью 1,1 трлн рублей инвестиций и 94 млрд рублей государственной поддержки, что позволяет создать 28 тысяч рабочих мест.

Также он обратил внимание на проблему подготовки отдельного федерального законопроекта о Северном завозе.

Чистый Норильск — чистая Арктика

Сегодня в тренде — экологическая повестка. Злободневный вопрос — ликвидация накопленного экологического ущерба в Арктике. Очистить территорию Заполярья от последствий деятельности человека помогает федеральный проект «Чистая Арктика». За один сезон более двух тысяч добровольцев собрали в Арктической зоне РФ свыше 1,5 тысячи тонн отходов. Данный проект — пример синергии усилий активистов, региональных властей и предпринимателей.

Программу по очистке

Норильска предложили включить в федеральный проект «Чистая Арктика». Эти проекты практически совпадают по целям, задачам и оба привлекают волонтёров, подчеркнул вице–президент «Норникеля» Андрей Грачев. В свою очередь глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отметил, что антагонизма между проектами нет.

– Невозможна «Чистая Арктика», если в одном из ключевых наших промышленных центров не будет чисто, — считает министр.

По словам Грачева, в 2021 году в рамках реализации программы по очистке заполярного города демонтировано 87 ветхих зданий, убрано 247 тыс. тонн строительного мусора и 37 тыс. тонн металлолома.

– Если говорить сравнительно, то у нас убрано почти 1 млн кв. м площади, это где–то 140 крупных футбольных полей, — добавил вице–президент компании, напомнив, что программа рассчитана на десять лет, а объём инвестиций составит 40 млрд рублей.

Без отклонений

Продолжая тему экологии и качества жизни в нашем регионе, отметим масштабное изучение водоёмов Таймыра после аварии на ТЭЦ–3. Участники Большой норильской экспедиции – 2021 Сибирского отделения РАН исследовали рыб девяти различных видов из водоёмов, которые могли быть затронуты произошедшим в 2020 году масштабным разливом дизельного топлива. Учёные пока не выявили никаких аномалий, которые могли бы стать следствием попадания топлива в среду обитания рыбы, заявил на арктическом форуме директор научно–исследовательского центра «Экология» СО РАН, руководитель полевого этапа БНЭ Николай Юркевич.

– Проводились ихтиологические исследования, совместно с представителями коренных малочисленных народов Севера был произведён отлов рыбы... По внешнему осмотру работы были проведены, аномалий не выявлено. Химические исследования продолжаются, но, опять же, все ели благополучно эту рыбу. И с малочисленными народами общались, они все ей питаются, — сказал Юркевич в своём выступлении. Он пояснил, что рыбу выловили, в частности, в устье реки Амбарной, реке Пясине и озере Пясино, где фиксировались ранее следы нефтепродуктов.

Северный ориентир

На форуме также выступил глава Норильска Дмитрий Карасев, затронув два направления. На сессии «Строительство инфраструктуры в северных условиях: специфика и новые решения» он представил доклад на тему «Особенности строительства и эксплуатации инфраструктуры города Норильска в условиях экстремального климата», а на круглом столе «Арктические муниципалитеты: взгляд в будущее» рассказал о планах по социально–экономическому развитию Норильска.

Вопрос строительства в городе Дмитрий Карасев назвал первоочередной задачей. Учитывая особенности заполярного климата, строители и проектировщики непрерывно сталкиваются со сложностями в своей работе. Решением стал особый — «компактный» — подход к застройке. Перед возобновлением жилищного строительства в городе все особенности территории будут учтены.

Немаловажный фактор — серьёзное повышение среднегодовой температуры воздуха, которое наблюдается с 2013 года. Это грозит растеплением грунтов и, как следствие, повреждением свай под жилыми домами. Поэтому по совместному решению городских властей и руководства компании «Норникель» в Норильске был создан Мерзлотный центр. Научные разработки экспертов и исследования на местности позволяют находить наиболее эффективные методы термостабилизации грунтов в каждом конкретном случае, что помогло спасти от разрушения уже два многоквартирных дома. В текущем году запланировано исследование 53 жилых домов.

– Данный блок работы я считаю совершенно новым не только для Норильска, но и в целом для Арктики. Мы готовы выступить пилотной площадкой, для того чтобы развивать это направление и делиться наработками с другими городами Арктической зоны, — предложил Дмитрий Карасев.

Кроме того, в рамках поддержания стабильной жизнедеятельности города на фоне климатических изменений администрация Норильска совместно с градообразующим предприятием пришла к выводу о необходимости обустройства третьего водозабора. Идею поддержало и научное сообщество. Таким образом удастся сохранять приток воды в реку Норильскую и поддерживать водоснабжение на должном уровне. Строительство нового водозабора входит в комплексный план социально–экономического развития Норильска до 2035 года, о котором Дмитрий Карасев подробно рассказал коллегам на арктическом форуме.

– Наш город можно считать примером образцово–показательного государственно–частного партнёрства в целях развития социально–экономической среды, — отметил глава Норильска в своём выступлении.

Средства, полученные по четырёхстороннему соглашению, заключённому между правительством РФ, Красноярским краем, администрацией города и «Норникелем», прежде всего будут направлены на обновление Норильска: ликвидацию ветхого и аварийного жилья, строительство домов различной этажности, обновление коммунальных сетей, ТВС, канализации. Комплексный план включает и строительство социальных объектов: двух детских садов и двух современных школ.

Помимо этого, в Талнахе появится новая поликлиника, обновится вся система здравоохранения города, в том числе будет усилена работа по привлечению дефицитных специалистов.

– Благодаря слаженному взаимодействию участников четырёхстороннего соглашения нам в ближайшей перспективе удастся качественно изменить Норильск в лучшую сторону. Уверен, что при успешной реализации всех задуманных планов, наш город станет хорошим ориентиром для других северных территорий, — заявил Дмитрий Карасев.

Стратегическое партнёрство

«Норникель» и единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (АО «КРДВ») в ходе работы форума заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. В присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова документ подписали вице–президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев и заместитель генерального директора КРДВ Николай Запрягаев.

Соглашение предусматривает взаимодействие в ходе реализации инвестпроектов «Норникеля» на территории Красноярского края, Забайкальского края и Мурманской области. КРДВ окажет компании содействие в проработке мер поддержки инвестиций, проектов природоохранного назначения, развития возобновляемых источников энергии, туристических проектов, развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами компании, а также комплексного социально–экономического развития муниципальных образований на территориях деятельности компании.

«Соглашение заложит основу для долгосрочного сотрудничества между крупнейшей российской металлургической компанией и государственным оператором по развитию арктических и дальневосточных территорий. Решение масштабных задач в Арктике невозможно представить без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса. Причём сам принцип государственно–частного партнёрства подразумевает «улицу с двухсторонним движением»: симбиоз различных видов государственной поддержки и льгот с финансовыми и организационными возможностями бизнеса уже не раз доказывал свою эффективность», — отметил Андрей Грачев в ходе церемонии подписания соглашения.