Север Красноярского края стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний

В 2020 году «Сургутнефтегаз» по итогам аукциона получил лицензию на разработку Восточно-Новотаймырского участка на Таймыре, предложив за актив 46,9 млн рублей при стартовой цене 7 млн рублей.

Минприроды и Роснедра констатируют, что в этом ранее не освоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, соразмерная с нефтяными открытиями на Ямале. На Таймыре представлены уже все крупные российские нефтегазовые компании. Ресурсная база углеводородов севера Красноярского края в перспективе станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.

Международные консалтинговые и аналитические агентства Wood Mackenzie и Westwood Global Energy пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года. Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре. По информации Wood Mackenzie, ресурсный потенциал трёх открытий российской компании превышает четыре миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.