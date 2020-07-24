Север: версия 2.0. Евгений и Юлия Поротовы об искусстве северных народов

Евгений Поротов родом из таймырского посёлка Сындасско, Юлия — из Барнаула.

Супруги окончили Красноярский художественный институт: Евгений — отделение станковой графики, Юлия — живописи.

Художники Поротовы — «многостаночники»: резьба по кости, работа с кожей и войлоком, 3D–моделирование, иллюстрирование книг, дизайн интерьеров — у них огромный творческий потенциал.

– Евгений, почему вы решили стать художником?

– У нас в семье, а у меня три брата и три сестры, все очень хорошо рисуют. И я тоже этим увлекался с детства. В школе специально садился за последнюю парту, чтобы можно было на уроках ещё и творчеством заниматься. Но с профессиональным обучением в этой области у меня сложилось не сразу. Сначала я поехал по направлению в Москву, в институт Дружбы народов, учиться на эколога, но через полгода понял: это не моё. Вернулся в Хатангу и решил, что стану водителем, буду возить по зимнику оленьи туши в Норильск. Может быть, до сих пор крутил баранку, если бы не мама, которая предложила попробовать поступить в Норильский колледж искусств. Я согласился, но и тут всё пошло «через тернии к звёздам» — когда приехали, мест уже не было. Меня взяли кандидатом, а после первой же сессии преподаватели посмотрели на мои работы и приняли уже официально. Окончил я НКИ с красным дипломом. В принципе после этого можно было бы спокойно отправиться в ту же Дудинку и начать работать там или преподавать, но я хотел развиваться дальше. Узнал, что в Красноярске есть художественный институт и решил поступать на факультет графики, и опять не оказалось мест. Поступил чудом — за меня поручился сам ректор института. Я был единственным выходцем из таймырских посёлков, кто туда поступил. Поэтому ко мне относились с особым вниманием.

– А где вы познакомились с супругой?

– Мы учились на одном потоке, Юля — на живописи, я — на станковой графике. Часто встречались на общих занятиях. А плотно дружить начали после практики в Хакасии. Потом стали жить вместе, а после — и совместным творчеством заниматься. Сейчас работаем исключительно в тандеме, и это мне очень нравится. Мы друг друга и понимаем прекрасно, и дополняем.

– Тогда вопрос к вашей супруге. Юлия, а вы уже тогда знали, чем займётесь после получения диплома?

– Мы ещё на ранних курсах выяснили, что в детстве оба смотрели одну и ту же передачу о том, как рисуют мультфильмы в Голливуде, оказалось, что у нас у обоих уже тогда закралась мысль, как бы было здорово делать на компьютере мультики и спецэффекты для фильмов. Тогда казалось, что это из области фантастики. А когда изучили вопрос, поняли, что освоить профессию вполне реально. И твёрдо решили заняться этим. Учились в институте, а параллельно — на курсах дизайнеров компьютерной графики, и к получению диплома у нас была ещё одна специальность.

– Удалось поработать в этой сфере?

– Мы выпустились в 2006 году. Как раз популярны были мини–игры для социальных сетей. Например, «Ферма», где надо выращивать урожай, стрелялки, бродилки, всевозможные квесты. В общем, это направление развивалось полным ходом, и требовались умельцы. Так что мы без проблем устроились в фирму, которая занималась разработкой подобных игр. Сначала это было, конечно, захватывающе. Кроме того, это серьёзно расширило наш кругозор и возможности как художников. У нас же академическое образование, а компьютерные игры — это совсем другая история. Теперь у нас очень широкое понимание возможных стилей воплощения одной и той же идеи. А самое забавное в том, что все работники фирмы обязаны были играть в созданные ими игры. Мы так бета–тестирование проводили.

Мы этим занимались шесть лет, а потом в какой–то момент поняли, что хочется расти дальше, но сфера компьютерных игр нас дальше не пускает. К примеру, нужно нарисовать определённый контент, а он в большинстве игр однотипный. Один раз нарисовал — интересно, потом второй, десятый, а тебе уже хочется чего–то нового. Но в то же время это была классная профессиональная школа, да и хороший источник дохода. Тем не менее мы с мужем приняли твёрдое решение уходить в свободное плавание. Но опыт, полученный тогда, нам до сих пор помогает.

— Евгений, а вам не хотелось привнести в мир компьютерных игр северную тематику?

– Конечно, хотелось и даже почти удалось. Я предложил разработать игру о быте северных народов. Идея начальству очень понравилась. Мы придумали механику и приступили к разработке внешнего дизайна. Начали «оформлять» персонажей и прописывать мифологию мира, и тут у конкурентов выходит похожая игра. Я тогда сильно расстроился... У меня до сих пор хранятся те наброски.

– Жень, а тебе как мужчине не страшно было оставить работу, где тебя ценят и хорошо платят, и уйти на вольные хлеба?

–Да, было боязно, особенно поначалу. Но хотелось творить, а для этого требуется свободное время. И как–то у нас дело пошло. Да и сейчас очень много работы, учитывая, что мы с Юлей — многостаночники: можем и сувениры из кости резать, и панно классические из ровдуги и металла делать, и рисовать в самых разнообразных стилях. Даже дизайном интерьера занимаемся. Правда, за такие заказы берёмся, когда деньги нужны, это же очень «хлебное» дело.

– А какое занятие для вас самое любимое?

– Иллюстрирование книг, особенно детских сказок. Если они ещё на северную тематику, так вообще с головой уходим в работу. Она и интересна, и сложна одновременно. Ведь заказчик для себя всё уже придумал, но описать, как должна выглядеть его задумка, описать, как правило, толком не может. И это очень непросто — понять, что он там себе навоображал. Обычно проблему решаем так: делаем несколько эскизов, показываем клиенту и постепенно приходим к общему видению.

А ещё сложно при иллюстрировании создавать обложку. Ведь это лицо книги, и одной картиной нужно отразить всё её содержание. Бывает, что мы уже все остальные иллюстрации с Юлей выполнили, а обложку не видим — и всё тут. Вообще к такой работе у нас с супругой свой подход отработан. Сначала мы оба читаем произведение. Затем обсуждаем, кто что из книги понял. А потом решаем, кто какую картинку будет делать, и в каком стиле. Иногда спорим, потом находим компромисс. Кстати, рисуем в основном именно на компьютере, так проще, удобнее и быстрее.

– А почему именно к северным сказкам такое пристальное внимание?

– Сохранение и популяризация северных традиций и культуры — одна из моих основных целей. Ведь даже в поселках сейчас мало кто говорит на родном языке, а фольклор даже многим коренным жителям не интересен. Многое утрачено. А сказки у северных народов очень яркие и интересные. При правильном оформлении и стилизации они могут стать популярны и за границей.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Увлеклись декоративно–прикладным искусством. А ещё основали свой бренд дизайнерской одежды и обуви из натуральных материалов, опираясь на традиции коренных народов Сибири.

– У вас были персональные выставки?

– Наших с Юлей персональных вставок было уже с десяток. В разных городах и странах. А совместно с другими художниками –вообще около семидесяти.

– Юлия, а какие–то крупные проекты северной тематики сейчас готовятся к реализации?

— В конце года мы собираемся представить иллюстрации к новой книге, которая делается в рамках проекта «Читаем Север», её презентация пройдёт и в Норильске. Что именно за книга — пока сказать не могу, коммерческая тайна.