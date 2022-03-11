Северяне активно поддерживают инициативу о присвоении Норильску звания «Город трудовой доблести»

«Все ветеранские организации Норильска полностью поддерживают эту инициативу. Мы прекрасно знаем, какой неоценимый вклад внёс наш город в Победу в Великой Отечественной войне. Как жителю Норильска мне особенно приятно, что инициатива стала по-настоящему народной и объединила нас в желании добиться присвоения нашему городу давно заслуженного звания», — считает депутат горсовета, председатель Совета ветеранов войны и труда Норильска Валерий Шабурин.

«Безусловно, все члены общественной палаты уже поставили свои подписи. Мы видим, как трепетно относятся к этой акции жители города. И наша задача — как можно больше рассказать о подвиге норильчан в годы войны. Мы должны это помнить и передавать из поколения в поколение. Очень благодарны работникам музея, за созданную экспозицию», — убеждена председатель местной Общественной палаты Татьяна Скорик.

Горячо поддерживает инициативу и член семьи одного из участников Великой Отечественной войны Нина Фёдоровна Сапожникова. «Норильск более чем достоин такого звания! Я в этот город переехала в 1956 году из Ростовской области, работала на комбинате, на руднике «Угольный ручей». Люблю Норильск, никуда не хочу отсюда уезжать. Меня все зовут на материк — и в Абакан, и в Красноярск, и много куда ещё, но нет — только Норильск, мне здесь нравится», — рассказывает она, заполняя подписной лист.

Напомним, принять участие в голосовании может любой желающий, независимо от места проживания. На официальном сайте города создан специальный раздел, где можно ознакомиться с информацией о жизни Норильска и норильчан в годы Великой Отечественной войны и проголосовать в поддержку инициативы. Параллельно сбор подписей горожан осуществляют волонтёры на открытых площадках в СРК «Арена», «Синема–Арт–холле», административно-деловом центре (автовокзал), торговом центре «Галактика» (Талнах), магазинах «Жар.Птица», «Медведь» и «Материк». В целом собрано уже более 18,5 голосов.

Волонтёры будут собирать подписи до конца марта. Присоединиться к этой работе может любой горожанин. Подробности можно узнать по телефонам общественной приёмной местного отделения «Единой России»: 42-48-69 и 42-38-19.