Северяне получат право оставлять себе жильё при переселении на материк

На заседании комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов под председательством Людмилы Магомедовой депутаты обсудили внесение изменений в соответствующий закон, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

По словам министра строительства края Михаила Рабушко, на 1 января 2021 года на учёте состояло 17 220 человек, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Из них 8734 - в Норильске и Дудинке. Социальная поддержка оказывается согласно федеральному или краевому законам.

В Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» внесены изменения. Теперь федеральный законодатель даёт гражданам право принять решение — отчуждать или нет в государственную или муниципальную собственность имеющееся у них жилое помещение. В документе определён порядок расчёта размера социальной выплаты в случае принятия решения не отчуждать жильё. Это будет возможно, если квартира ранее была приватизирована.

Людмила Магомедова предложила коллегам вынести законопроект на заседание сессии, которое состоится 23 ноября, для принятия в первом чтении, а ко второму создать рабочую группу и доработать документ.