«Северная звезда» - Диксону

Ремонтные работы на объектах будут выполнены силами компании «Северная звезда» - инвестора, ведущего разработку Сырадасайского месторождения угля примерно в 100 км от населённого пункта. Планы по развитию территории своего присутствия компания включила в проект освоения крупнейшего в мире угольного месторождения.

Отметим: ремонт школы и детского сада станет начальным этапом реализации комплексного плана развития городского поселения, который предусматривает модернизацию ещё ряда объектов социальной инфраструктуры.