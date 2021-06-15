МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Северная звезда» - Диксону

«Северная звезда» - Диксону

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«Северная звезда» - Диксону

В посёлке Диксон отремонтируют социальные объекты.

«Северная звезда» - Диксону

Ремонтные работы на объектах будут выполнены силами компании «Северная звезда» - инвестора, ведущего разработку Сырадасайского месторождения угля примерно в 100 км от населённого пункта. Планы по развитию территории своего присутствия компания включила в проект освоения крупнейшего в мире угольного месторождения.

Отметим: ремонт школы и детского сада станет начальным этапом реализации комплексного плана развития городского поселения, который предусматривает модернизацию ещё ряда объектов социальной инфраструктуры.

Фото из открытых источников
15 июня в 15:33 530
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