Северные туристические тропки

В состав экспедиции вошли представители Агентства развития Норильск, администрации Долгано-Ненецкого муниципального района, научные сотрудники Музея Норильска и ФГБУ «Заповедники Таймыра», историки, эксперты WWF, туроператоры RussiaDiscovery и Panarctic Star.

Сама бухта располагается в море Лаптевых, в 75 километрах от вдоха в Хатангский залив. Задачей экспедиции было разработать туристический маршрут, который не будет вредить местной флоре и фауне. Для этого экспедиторы изучили миграцию стад овцебыков и сверили координаты лежбищ моржей.

- В последние годы интерес к непопулярным маршрутам на удалённых, особенно арктических территориях, только растёт. Нам важно сохранить природное богатство Арктики и сделать туризм частью экономической отрасли. Мы увидели потенциальные точки притяжения для гостей. К примеру, озеро Таймыр или пёстрые скалы Попигая. Посёлок уже сейчас готов к встрече туристов. Туроператоры тоже отметили это направление как перспективное, — пояснила Анастасия Король, руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска.

В будущем планируется, что Хатангское направление станет в разы популярнее плато Путорана. Для этого необходимо разработать правильные маршруты и найти точки притяжения туристов. Также в ближайшее время планируется переименовать бухту Марии Прончищевой в бухту Татьяны Прончищевой. Это настоящее имя жены полярного исследователя Василия Прончищева.