«Северный управдом» отремонтировал антенное оборудование в 27 подъездах Кайеркана

В этом году ремонт и модернизация продолжатся ещё в трёх домах района. Антенное оборудование обновят на Надеждинской, 2, Школьной, 5, а также в третьем и четвёртом подъездах на Шахтерской, 9б.

Раньше антенны коллективного пользования, оборудование и подъездную разводку кабеля в Норильске обслуживала городская антенная служба, которая занималась и подключением жильцов. Однако позднее выяснилось, что антенное хозяйство в 35 домах Кайеркана находится в неудовлетворительном состоянии, отмечают в «Северном управдоме».

«Капитальные и текущие ремонты городской антенной службой не производились. Фактически их работа заключалась в том, чтобы подключать жильцов и взимать плату. В феврале 2018-го в нашем предприятии приняли решение перейти к самостоятельному обслуживанию антенного хозяйства домов. Мы взялись обеспечить перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии», - отмечают в компании.

Напомним, к началу 2019 года жители Красноярского края получили возможность бесплатно принимать наряду с пакетом из 10 программ основных федеральных телеканалов дополнительный пакет из 10 программ. Оба этих мультиплекса доступны в Кайеркане к просмотру через телевизионные антенны коллективного пользования.

В УК напомнили, что если в жилом доме отсутствует ТВ-антенна коллективного пользования, то для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания).