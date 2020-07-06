«СеверныйБыт» — лучший. В Норильске завершена работа комиссии по приёмке территорий

В течение нескольких дней специальная межведомственная комиссия оценивала качество работы управляющих компаний по благоустройству дворов и улучшению их санитарного состояния. В состав комиссии вошли специалисты профильных управлений администрации города.

В зону внимания комиссии входила оценка состояния фасадов и входных групп подъездов многоквартирных домов, наличие адресных указателей, функционирование мусоросборников. Осматривали детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, проверяли наличие бытового и строительного мусора.

По словам председателя комиссии, заместителя главы города Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, проверка проведена во всех дворовых территориях.

«Работа управляющими компаниями была проделана большая. Сотрудники привели в порядок территории без традиционного летнего субботника, который отменили из-за пандемии коронавируса, что также важно», - отмечает Николай Жигулин.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв отметил — в части благоустройства не все подходят добросовестно к этому вопросу.

«Есть отстающие, такие как «Жилищный трест» или слабо подготовленный «Талнахбыт». Есть и лидеры - «СеверныйБыт», «ЖКС-Норильск» и «Город». Ежегодно эти компании направляют финансовые потоки не только на ремонты, но и на благоустройство. Хотелось бы, чтобы все остальные управляющие компании подтягивались к этому уровню», - подытожил Дмитрий Карасёв.

Николай Жигулин сообщил, что критериев оценки работы управляющих компаний очень много. Это и чистота, и ремонты, и наличие социальной рекламы и многое другое.

«Мы постоянно отслеживаем все новшества, которые появляются в сфере бытового обслуживания и благоустройства. Уже больше пяти лет в Норильске успешно реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В этом году мы с Агентством развития Норильска попробуем комплексно благоустроить двор на Талнахской, 10. Это будет зона, способная удовлетворять потребности всех возрастов. Всегда есть к чему стремиться и куда развиваться. Городское хозяйство и благоустройство предполагает активные действия. Надо не сидеть, а предлагать и реализовывать, стараться, а мы всегда поддержим эти начинания», - резюмировал заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству.

По итогам работы комиссии места распределились следующим образом:

I место – ООО «СеверныйБыт»

II место – ООО «УК «ЖКС-Норильск»

III место – ООО «Город»

IV место – ООО «Нордсервис»

V место – ООО «Талнахбыт»

VI место – ООО «Северный Управдом»

VII место – ООО «Заполярный жилищный трест».