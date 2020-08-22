Северный флот оказывает содействие экспедиции Русского географического общества
Северный флот оказывает содействие экспедиции Русского географического общества
Её участники ищут на арктических архипелагах уникальные артефакты, отражающие историю освоения полярного региона. Участник экспедиции, режиссёр–документалист Леонид Круглов рассказал, что в задачи экспедиции входит и поиск легендарного ледокольного парохода «Вайгач», затонувшего в Енисейском заливе в 1918 году. В процессе подготовки к исследованиям участники экспедиции РГО тестировали подводную технику — дроны, эхолоты, магнитометры и другое снаряжение, связанное с водолазными работами.
Кроме того, по словам Леонида Круглова, научная группа экспедиции проводит ежедневный мониторинг арктических животных. «Мы уже встречали редких китов — финвалов и белух. Две белухи в заливе порта Диксон даже оказали нам помощь — нагнали туда стаю омуля. За полчаса одной удочкой мы наловили целый мешок рыбы, которую вся команда с удовольствием съела на ужин», — поделился Леонид Круглов.