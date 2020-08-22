Северный флот оказывает содействие экспедиции Русского географического общества

Её участники ищут на арктических архипелагах уникальные артефакты, отражающие историю освоения полярного региона. Участник экспедиции, режиссёр–документалист Леонид Круглов рассказал, что в задачи экспедиции входит и поиск легендарного ледокольного парохода «Вайгач», затонувшего в Енисейском заливе в 1918 году. В процессе подготовки к исследованиям участники экспедиции РГО тестировали подводную технику — дроны, эхолоты, магнитометры и другое снаряжение, связанное с водолазными работами.

Кроме того, по словам Леонида Круглова, научная группа экспедиции проводит ежедневный мониторинг арктических животных. «Мы уже встречали редких китов — финвалов и белух. Две белухи в заливе порта Диксон даже оказали нам помощь — нагнали туда стаю омуля. За полчаса одной удочкой мы наловили целый мешок рыбы, которую вся команда с удовольствием съела на ужин», — поделился Леонид Круглов.