«Северный управдом» следит за порядком с помощью видеокамер

В ведении управляющей компании — 35 домов. Каждый двор оснащён системой видеонаблюдения. Съёмка ведётся круглосуточно в высоком разрешении, запись хранится 30 суток. В диспетчерской за тем, что происходит на территории в реальном времени, следят специалисты УК. И это, по словам Романа Сербина, заместителя директора «Северного управдома», приносит немалую пользу.

«Может показаться, что это дорогое удовольствие, но с установкой камер мы экономим время и силы. Допустим, нужно нам проверить, вывозил ли региональный оператор мусор в установленный срок в том или ином дворе, — просто смотрим видео. Очень удобно следить за тем, как свою работу выполняют подрядчики, нет ли нарушений или отставаний от графика. Да и полицейским после установки системы видеонаблюдения мы частенько помогаем. Они к нам несколько раз в месяц обращаются», — рассказал Роман Сербин.

Существующую систему наблюдения «Северный управдом» планирует расширить и установить во дворах дополнительные камеры, чтобы исключить слепые зоны.