Северный завоз продолжается

На сегодняшний день план по завозу топливно-энергетических ресурсов выполнен на 65%. Уголь для владельцев домов с печным отоплением и учреждений бюджетной сферы муниципального района завезён на 88%. Это все посёлки Таймыра, за исключением посёлка Новорыбная, в который уголь доставят в течение двух-трёх дней. Для предприятий ЖКХ уголь доставлен более чем на 53%.

Наиболее труднодоступные посёлки уже полностью обеспечены дизельным топливом. Также топливо доставлено во все посёлки сельского поселения Хатанга и МО «Город Дудинка». Всего на сегодняшний день горюче-смазочными материалами населённые пункты Таймыра обеспечены на 30%. Поставка продолжается в сельское поселение Караул, село Хатанга и пгт Диксон.

Всего в летнюю навигацию 2023 года в рамках северного завоза в населённые пункты муниципального района планируется поставить 22,4 тысячи тонн угля для нужд населения и учреждений бюджетной сферы. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства посёлков будет завезено 15 тысяч тонн угля и свыше 9 тысяч тонн горюче-смазочных материалов: дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла. Кроме того, для граждан, ведущих кочевой образ жизни, планируется доставить порядка 80 тонн керосина осветительного.