«Северок» и его команда

– На торжественном открытии обновлённого корпуса глава Норильска Дмитрий Карасев назвал ваш детский сад одним из лучших в городе. Как вы думаете, почему?

– Я с ним полностью согласна. Корпус был спроектирован по самым последним современным образцам: архитектура, дизайн, большие комфортные площади для активной детской деятельности, плюс здесь учтены все санитарные правила и нормы, а также требования надзорных органов. На входе вы видите специальный подъёмник для маломобильных воспитанников, да и всё пространство с первого по третий этаж подпадает под нормы «Доступной среды». У нас расширенные лестничные марши, особые оконные блоки, умное освещение, санузлы не такие, как у всех. Так что учебный и воспитательный процесс будет направлен на то, чтобы правильно и эффективно организовать имеющееся у нас пространство.

– Ваш коллектив принимал участие в проектировании и оборудовании нового корпуса. На что вы делали акценты?

– Всё началось, когда здесь только стартовали строительные работы, и ещё сложно было представить, что и где будет находиться. Не было ни окон, ни стен, ни лестниц — ничего. Тогда мы развернули схемы старого детского сада и сами стали чертить, что и где будет, а подрядчик исполнял наши желания. Кроме того, мы — муниципальное автономное учреждение, поэтому самостоятельно можем проводить закупки. Поскольку наш сад называется «Северок», мы решили, что группы должны носить северные названия. Например, «Снежинка», «Льдинка», «Снеговик», «Сияние», «Тундровичок» и так далее. Тогда воспитатели стали сами прорабатывать цветовые гаммы для каждой группы. Мы выбирали цвет стен, их оформление, мебель, линолеум, ковры, шторы, постельное бельё, для нас даже разработали серию авторской посуды с нашим логотипом — северным сиянием и мальчиком Северком. Мы не хвастаемся, просто нам повезло с коллективом: мы творческие, дружные, знаем, что нам нужно, умеем добиваться своего. А ещё у нас есть опыт — в 2013 году мы так же вместе открывали первый корпус нашего сада.

– У вас ведь и игрушки необычные и особое оборудование для учебного и воспитательного процесса?

– У нас всё необычное, даже прогулочную веранду мы назвали Ленинским проспектом. Особо гордимся инновационной базой. Например, интерактивные панели. На вид это большие плазменные телевизоры, а по сути — рабочие планшеты. В них уже включено программное обеспечение для развития у детей познавательных процессов, логики, речи. Приобрели также интерактивный пол. Он похож на проектор, расположен под потолком, откуда проецирует на поверхность разные обучающие и игровые программы. Можно развернуть проезжую часть, и дети узнают о правилах дорожного движения, или малыши могут учиться считать, передвигая виртуальные предметы, да хоть мяч гонять, включив футбольное поле. В спортивном зале установлен интерактивный скалодром, где можно совместить физическую и умственную нагрузки. Здесь настоящие зацепы, так что легко обучим навыкам скалолазов. Тут тоже используется видеопроекция, например, «реши логическую задачку». Ребёнок должен подумать, выбрать верный вариант и, соответственно, нужный путь. Также есть стол–песочница для рисования песком. Нам очень нравится мультипликационная студия, где наши педагоги смогут раскрыть творческие способности малышей. Ещё одна наша гордость — цифровая лаборатория «Наураша», которая помогает расширять кругозор детей, прививать им интерес к учёбе и науке.

– Новый корпус рассчитан на 236 детей. Какие у вас появятся группы?

– Поскольку в очереди в детский сад много детей раннего возраста, мы решили, что у нас будут группы для ребятишек от года до трёх лет. Имея опыт работы с детьми с нарушением опорно–двигательного аппарата, планируем создать такую группу. В Норильске также есть потребность в дошкольном образовании у детей с нарушениями аутистического спектра. Мы создаём малокомплектную группу для пяти таких малышей. Ещё один популярный сегодня вопрос — это особые потребности в питании. Мы имеем нужную базу для открытия такой группы. То есть мы не будем так, как в других детских садах, просто менять один продукт, если у ребёнка на него пищевая аллергия. Наши повара проработают для этих детей отдельное меню. Определять воспитанников в ту или иную группу мы будем согласно постановлению о комплектовании групп в дошкольном учреждении. То есть ребята с нарушениями опорно–двигательного аппарата могут посещать общеразвивающую группу. Её, конечно, назовут комбинированной, но дети будут полноценными участниками образовательного процесса. То же самое касается воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, с ними мы тоже будем работать, открытия ждут уже три таких ребёнка. Интересующий многих вопрос — это группа продлённого дня. Ведь на некоторых предприятиях утренняя смена начинается очень рано, и родителям приходится искать какой–то выход из ситуации, так как детские сады открываются в 07.00. Теперь эти семьи могут привести своих малышей в сад к 06.00, вот в такие специальные группы, а вечером забрать попозже, ведь смены у некоторых заканчиваются в 19.00, когда сады уже закрываются. Это и медицинские работники, и наши коллеги — сотрудники детских садов. Группа продлённого дня работает с 06.00 до 20.00. Мы проведём опрос, поймём, кто действительно в ней нуждается, и скомплектуем группу.

– В вашем детском саду предусмотрена работа тьюторов?

– В дошкольном учреждении эта должность называется «помощник воспитателя». У нас такие ставки, конечно, предусмотрены. В первом корпусе мы уже так работали. Наши тьюторы даже выпустили двух детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата, сейчас ребята учатся в школе. За такими сотрудниками закрепляются конкретные воспитанники, и помощник воспитателя помогает им во всём и всегда находится рядом.

– В штате нового корпуса будут трудиться 68 сотрудников. Расскажите, кто это?

– У нас в коллективе — педагоги, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, дефектолог, психолог, логопед, старший воспитатель и заместитель по учебно–воспитательной работе. Мы сами взрастили некоторых своих воспитателей. Несколько девушек трудились младшими воспитателями и настолько вдохновились этой работой и коллективом, что пошли получать образование в Норильский педагогический колледж. После они вернулись к нам уже в статусе воспитателей. Кроме того, мы набрали несколько специалистов из других городов. В 2013 году, когда открывали первый корпус «Северка», пригласили 16 педагогов. Сегодня администрация изучает пакеты документов пятерых приглашённых специалистов.

– Вы оказываете широкий спектр психолого–педагогических услуг не только воспитанникам, но и родителям. Как работает эта программа?

– В 2014 году мы открыли консультационный центр. Тогда и ввели дополнительные ставки логопедов, дефектологов, психологов и старшего воспитателя. До пандемии мы работали в очном формате, сейчас — удалённо. Любой родитель, даже не наших воспитанников, может обратиться за консультацией. Это и семьи, занимающиеся по программе домашнего обучения, и родители маленьких детей. В доковидное время наш центр собирал родителей на семинары по разным темам, даже проводили совместные праздники. Центр также будет работать и в новом корпусе. Надеемся, что эпидобстановка наладится и мы снова перейдём на очный режим.

– А дополнительные услуги в вашем саду будут?

– Мы готовы обучать детей игре в шахматы и шашки; можем предложить группу «Речевичок», где развивают звукопроизношение и активный словарь; Cuboro–конструирование — эти занятия развивают мышление, коммуникативные и другие полезные навыки, можем обучить детей создавать мультипликационные фильмы. В качестве дополнительной услуги будут работать детская цифровая лаборатория, а также арт–студия и вестись подготовка детей к школе. Мы ежегодно проводим анкетирование родителей и узнаём, что будет интересно им и детям. Дополнительные услуги очень популярны, да и стоимость их небольшая — от 350 до 600 рублей в месяц.