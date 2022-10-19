Сформирован пакет документов для получения паспорта готовности Норильска к отопительному сезону

Об этом на городском планёрочном совещании рассказал Артём Парежев, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска. По его словам, на сегодняшний день все гидравлические и температурные параметры соответствуют установленным режимам теплоснабжения: «Организации, обслуживающие жилой фонд, как и городские объекты, укомплектованы необходимым аварийным запасом, материально-техническими средствами, организованы дежурно-диспетчерские службы. В НТЭК резерв дизельного топлива, закладываемый на поддержание энергетического и теплофикационного оборудования трёх ТЭЦ в рабочем состоянии в случае аварийной ситуации, составляет 63,6 тыс. тонн при норме 59,4 тыс. тонн. Полный пакет документов, необходимых для получения паспорта готовности города к отопительному сезону, будет направлен в Ростехнадзор», - доложил он.

Между тем, в нескольких домах Большого Норильска заканчивается капитальный ремонт систем ТВС. Артём Парежев сообщил, что на ул. Первомайской, 13, и ул. Новой, 10, процесс завершён, на ул. Первомайской, 8, систему отопления уже заменили, а вот к обновлению сетей водоснабжения подрядчик только приступает. Чтобы не пришлось полностью перекрывать подачу ресурса, планируется поочерёдно менять стояки горячей и холодной воды. Продолжается и работа и по адресу: ул. Енисейская, 12, закончить объект подрядчик обещает к середине следующей недели.

Глава Норильска Дмитрий Карасев поручил вести постоянный контроль за ходом работ, а также информировать жильцов о графике отключения и подачи воды, чтобы не создавать им лишних неудобств.