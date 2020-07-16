Сформировано расписание мастер-классов и меню гастрофестиваля «Север»

Попробовать себя в роли настоящего шеф-повара сможет каждый. Для этого даже не придётся никуда идти. С 27 по 31 июля кулинарные мастер-классы в онлайн-формате проведут шеф-повара любимых ресторанов Норильска, а необходимый для приготовления набор продуктов курьер доставят домой всем желающим.

27 июля вместе с шеф-поваром ресторана «Норильск» Михаилом Цыплаковым готовим салат с копченой корюшкой, щучьей икрой, сливочным сыром, хреном и песто из зеленого лука.

28 июля Руслан Асланов, шеф-повар «Малины» научит готовить картофельные драники с икрой сига, копчёной сметаной и зеленью.

29 июля Сергей Колеватых, главный на кухне в «Кебаб-Клабе» поделится секретами приготовления филе сига с жареной цветной капустой и соусом тофу.

30 июля под чутким руководством шеф-повара КофеStory Светланы Черепановой готовим бифштекс из оленины с кедровыми орехами и томленой перловкой.

31 июля шеф-повар Sanremo Сергей Бердников поможет на домашней кухне приготовить жареную спинку оленя с красной капустой и брусничным соусом.

Начало всех мастер-классов - в 19 часов. Купить набор продуктов и оформить доставку необходимо за день до планируемого мастер-класса. Заказы принимают рестораны-участники гастрономического фестиваля «СЕВЕР».

Прямая трансляция мастер-классов будет вестись на официальном YouTube-канале Агентства развития Норильска: https://www.youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg

А на сайте gastrosever.ru вы найдете номера телефонов для заказов наборов продуктов, готовых блюд и другую информацию о гастрономическом фестивале.