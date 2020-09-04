СФУ поднялся в рейтинге THE WUR

Сибирский федеральный университет на этот раз оказался в ведущем рейтинге университетов TimesHigherEducationWorldUniversityRankings (THEWUR).По всем показателям университет значительно продвинул свои позиции.

Британское издание Times Higher Education в начале учебного года представило результаты рейтинга. В этом году в списках 1527 университетов из 93 стран, из них 48 вузов из России. Оценка идёт по пяти показателям качества – преподавание (30% от оценки), исследования (30%), научное цитирование (30%), доходы от научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (2,5 %) и международные перспективы (7,5 %).