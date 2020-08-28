СФУ укрепил свой статус

В этом году СФУ вошёл в интервальную группу 801-900 из 1500 лучших вузов в мировом рейтинге «Три миссии университета», среди российских вузов СФУ попал в группу 29-33. В 2019 году, когда количество вузов в рейтинге составляло 1200, СФУ занял место в группе 701-800 в мировом рейтинге и в группе 25-32 - в российском.

Рейтинг создан по поручению президента Владимира Путина. Первая пробная версия была выпущена в 2017 году, и уже сегодня в рейтинге насчитывается 1500 вузов из 97 стран. Стоит отметить, что количество российских вузов в рейтинге составляет 101.