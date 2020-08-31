МАУ ИЦ «Норильские новости»

Шагаем в ногу со временем

Шагаем в ногу со временем

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Шагаем в ногу со временем

Контроль грузоперевозок в Кольской ГМК теперь будет проходить в автоматическом режиме.

Шагаем в ногу со временем

Новшеством стала весоизмерительная система цеха материально-технического обеспечения. Данное приобретение обошлось в 21 миллион рублей. Теперь взвешивание и учёт автотранспорта, а также контроль перевозки грузов будет проходить автоматически. Система рассчитана на машины массой до 100 тонн.

Процесс устроен так, что система самостоятельно управляет движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также распознает госномера или RFID-метки автомобилей. На одну машину требуется всего одна-полторы минуты.

По итогам взвешивания известны две цифры – масса порожнего автомобиля (тары) и груженого (брутто). Тем самым вес высчитывается путём вычитания «тары» из «брутто».

Новшество позволяет экономить рабочее время и ускорить рабочий процесс.

31 августа в 13:15 570
НорникельМончегорскКольская ГМК
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