Шагаем в ногу со временем

Новшеством стала весоизмерительная система цеха материально-технического обеспечения. Данное приобретение обошлось в 21 миллион рублей. Теперь взвешивание и учёт автотранспорта, а также контроль перевозки грузов будет проходить автоматически. Система рассчитана на машины массой до 100 тонн.

Процесс устроен так, что система самостоятельно управляет движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также распознает госномера или RFID-метки автомобилей. На одну машину требуется всего одна-полторы минуты.

По итогам взвешивания известны две цифры – масса порожнего автомобиля (тары) и груженого (брутто). Тем самым вес высчитывается путём вычитания «тары» из «брутто».

Новшество позволяет экономить рабочее время и ускорить рабочий процесс.