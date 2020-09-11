Шанс для царь–рыбы

Несколько месяцев икра сибирского осетра превращалась в мальков в Норильске на рыбоводно–инкубационном заводе. Сюда её привезли из другого региона, с такого же завода «Главрыбвод» в Белом Яре, что в верховьях Енисея. Предприятие занимается выращиванием и запуском молоди рыб ценных пород в естественную среду обитания, преследуя две главные цели: первая — поддержание численности ценных и особо ценных видов рыб, которым грозит вымирание в результате воздействия человека и его хозяйственной деятельности (в рамках выполнения государственного задания), вторая — компенсация ущерба, нанесённого воднобиологическим ресурсам и среде обитания рыб хозяйствующими субъектами.

– Выпуск молоди осетра способствует поддержанию популяции, не позволяет исчезнуть сибирскому осетру енисейского вида, — говорит руководитель Енисейского филиала «Главрыбвода», — Сергей Веткин. — Объёмы выпуска для восстановления промыслового значения пока малы, но мы прилагаем все усилия для их расширения. Одним из перспективных решений в области восполнения водно–биологических ресурсов, помимо выполнения государственного задания — основного вида деятельности «Главрыбвода», — Сергей Веткин называет как раз выращивание мальков по заказу хозяйствующих субъектов.

В деятельности любого крупного предприятия, работающего с недрами, — а это в основном компании по добыче полезных ископаемых и углеводородов — предусмотрены определённые экологические меры, направленные не только на соблюдение природоохранного законодательства в процессе работы, но и на компенсацию возможного ущерба окружающей среде. В современном бизнесе такие мероприятия давно вошли в категорию факторов, характеризующих эффективность управления и производства, влияющих на репутацию бизнеса, представляющих установленный профстандарт, наличие которого позволяет достигнуть признания и определённого положения в международных партнёрских отношениях. Да и простое человеческое понимание экологических проблем в регионах присутствия делает участие крупных компаний в экологических программах обязательным условием своей производственной деятельности.

В этот раз свою лепту в восполнение водных биоресурсов путём выпуска выращенных мальков сибирского осетра внесла дочерняя компания «Роснефти» – «РН–Ванкор». Её интерес в восполнении биоресурсов Таймыра теперь приобрёл конкретные очертания — Сузунское месторождение углеводородов находится непосредственно на Таймыре. В течение двух дней в Енисей в районе Дудинки было выпущено порядка 160 тысяч мальков сибирского осетра. Всё это время нефтяники вместе с норильскими рыбоводами и представителями Таймырского управления рыбоохраны проводили тщательный контроль за количеством выпускаемого малька, круглосуточно следили за его сохранностью и процессом выпуска в реку.

Сибирский осётр относится к ценным видам рыб, его численность в бассейне реки Енисей в последние годы резко сократилась из–за антропогенного воздействия — гидростроительство, нерациональный промысел, а также браконьерство. Периодически вводимые запреты на отлов этой рыбы не улучшили ситуацию, и сибирский осётр был занесён в Красную книгу.

Сибирский осётр вступает в период репродуктивности только через 18 лет. По словам инспекторов Таймырской рыбоохраны, осетра в Енисее стало настолько мало, что были введены жёсткие меры ответственности за его вылов. Теперь размер незаконно пойманной рыбы значения не имеет, расчёт штрафа идёт по весу — один килограмм сибирского осетра тянет на 160 тыс. 654 рубля. Шесть кило – две–три, а то и одна рыбина — и ты уже должен государству миллион.

Масштаб мероприятий, проводимых «Главрыбводом» на Енисее, будет расширяться, существуют перспективные планы на увеличение производственных мощностей в регионе. Сейчас эффективно действуют два завода — рыбоводно–инкубационный в Норильске и осетровый в Белом Яре.

Енисейским филиалом «Главрыбвода» в 2019 году было выпущено в естественную среду 3 млн штук молоди осетровых, лососёвых и сиговых пород рыб. В зависимости от заказов количество варьируется — существуют государственный заказ и заявки от частных компаний, как, например, в настоящее время от Ванкора.

За последние 20 лет Норильским рыбоводным заводом в водоёмы было выпущено около 20 млн экземпляров молоди разных пород рыб — голец, хариус, сиг. Экспериментальное выращивание осетра впервые началось в 2019 году и дало положительные результаты. Теперь сибирский осётр по праву вошёл в число ценных видов рыбы, производимых в Норильске. В планах рыбоводов в дальнейшем выращивать осетра и пополнять его популяцию на

Таймыре.

По словам главного рыбовода норильского завода Валентины Задойновой, до недавнего времени в Норильск доставлялась икра гольца, хариуса, сига, взятая в точках сбора на озере Кета. Её закладывают в инкубационный аппарат, а когда появляются мальки, их помещают в бассейн, подращивают до определённого веса и уже подросших высаживают там, где брали. Гольца, правда, около 40 дней после вылупления из икринки приходится выдерживать на специальных сетках–рамочках.

– Икру осетра мы привозим из Белого Яра, — продолжает Валентина Задойнова. — Высаживаем в аппараты, инкубируем, подращиваем личинку, затем молодь и выпускаем в Енисей. Самый важный фактор в этом процессе — чистая вода, за молодью нужно постоянно смотреть, наблюдать, правильно кормить, мыть бассейн. Корм у нас специализированный как для осетров, так и для лососёвых пород. При проращивании в бассейнах мы поддерживаем необходимую температуру воды: 12-14 градусов – у сиговых и гольцовых, 17-18 градусов – у осетровых пород. Тщательно следим за подачей кислорода. У сига и гольца икру получаем в сентябре–октябре, вылупление у сига проходит в марте, у гольца – в феврале. Потери в популяции при выведении и дальнейшем росте являются естественным процессом, хотя очень жалко, когда икра, личинки и мальки гибнут.

На заводе малёк попадает в категорию жизнестойкой молоди, достигнув веса в один грамм, — в таком виде он уже может самостоятельно найти пропитание и выжить в естественных условиях. Сколько особей из всех выпущенных мальков останется в живых, сказать трудно: чтобы получить эти данные, рыбу надо чипировать и вести наблюдение, а это практически нереально.

Рыбоводы говорят, что выживают чуть более 10% особей. Один грамм для малька — это тот стандарт, когда при благоприятных условиях рыба не погибнет в естественной среде, будет развиваться и сможет самостоятельно питаться. Если, конечно, не будет съедена сородичами или чайками в первые же дни самостоятельной жизни.

Намеренно или случайно, но в этот раз шансы на выживание мальков люди существенно увеличили, два раза из четырёх выпустив их на свободу ночью. В темноте над молодью не кружила алчная стая чаек, и участники проекта ещё некоторое время бродили вдоль берега с фонарями, подбирали и отправляли обратно в воду прибитую волной будущую царь–рыбу.