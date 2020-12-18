В корпоративном университете «Норильский никель» во второй раз состоялся конкурс «Преподаватель года»

Удалённая работа, самоизоляция, карантин привели к серьёзной трансформации во всех сферах жизни. Перестраивать пришлось и процесс обучения. Образовательные учреждения приложили немало усилий, чтобы предприятия и организации Норильска смогли продолжить подготовку и повышение квалификации своего персонала.

– Первое, о чём вспомнили в период послабления пандемии все подразделения компании, — это обучение. Все понимают, что какие бы современные технологии мы не внедряли в «Норникеле», каких бы высококлассных специалистов не привлекали, всё равно, рано или поздно, всем потребуется переобучение на новую профессию, подтверждение своих профессиональных навыков. И здесь очень важна наша командная работа с корпоративным университетом. Мы благодарны им за то, что они сумели быстро перестроиться на новый формат и продолжить обучение наших работников в новых условиях, — отметила заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

Преподаватели корпоративного университета не только сумели эффективно организовать процесс обучения, но и с энтузиазмом включились в соревнования по демонстрации лучших образовательных практик. Вице–президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова, приветствуя участников по видеосвязи, подчеркнула, что вопрос специального образования для компании всегда остаётся на первом плане. Поэтому, несмотря на тяжёлый год пандемии, в «Норникеле» появилось много новых образовательных инициатив — «Академия «Норникеля», курсы цифровой грамотности, которые изменили очные программы, повысили качество обучения сотрудников.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Преподаватели–профессионалы» — для штатных преподавателей и тренеров университета и «Преподаватели–предметные эксперты» — для руководителей и специалистов предприятий и организаций, которые занимаются групповым обучением персонала. В этом году к участникам первой номинации присоединился представитель Кольского центра развития персонала — Оксана Филиппова уже шесть лет обучает сотрудников КГМК правилам охраны труда.

В состав конкурсной комиссии вошли руководители и специалисты предприятий и корпоративного университета, представители Норильского государственного индустриального института.

Конкурс проводился в два этапа — заочный и очный. На первом требовалось составить профессиональное портфолио, представив свои достижения в педагогической деятельности. Особое внимание здесь уделялось видеовизитке, которая рассказывала о педагогической биографии конкурсанта или его опыте в сфере обучения персонала. Ещё одно соревнование заочного этапа — рейтинг преподавателей. Он проводился в форме онлайн–голосования в интернете, в ходе которого все желающие из числа слушателей могли отдать свой голос за любимого педагога. На очном этапе конкурсанты проходили компьютерное тестирование в рамках тура «Интеллектуальный марафон», где им необходимо было ответить на 30 вопросов, причём не только по теории и практике обучения, но и по истории города и компании. Здесь лидером стала Оксана Филиппова. После этого тура комиссия подвела промежуточные итоги и определила финалистов.

В номинации «Преподаватели–профессионалы» в финал вышли пять человек, в номинации «Преподаватели–эксперты» — шесть участников. Им предстояло провести открытые учебные занятия и продемонстрировать своё педагогическое мастерство, а также знания в самых разных областях — от налоговой системы РФ до VR–технологий.

По свидетельствам членов конкурсной комиссии, каждое занятие отражало индивидуальность преподавателя, его стремление сделать материал не просто доступным, но и интересным, вовлечь в работу аудиторию. В номинации «Преподаватели–профессионалы» лучше всех это удалось сделать Наталье Шаковой, в номинации «Преподаватели–предметные эксперты» — Ладе Брусничкиной–Кирилловой.

– Я участвовала в конкурсе во второй раз. В этом году понадобилось приложить все усилия, чтобы дойти до победы, — поделилась Наталья Шакова. — Было очень сложно, потому что пришлось соперничать с профессионалами высокого класса. Даже в какой–то момент захотелось сойти с дистанции, но мною двигало осознание того, что конкурс является уникальной школой для профессионального роста и развития, где преподаватель может продемонстрировать свой творческий подход к процессу обучения.

– Я считаю, что проведение таких конкурсов очень важно, — уверена Лада Брусничкина–Кириллова. — Это мотивирует нас совершенствоваться в профессии. Наши слушатели — взрослые люди, производственники, и они проверяют полученные от нас знания на практике, что налагает на преподавателей большую ответственность.

Конкурс доказал, что тренерско–преподавательский корпус «Норникеля» обладает высоким уровнем профессионального и инновационного потенциала, поэтому по решению конкурсной комиссии другим участникам конкурса также были присуждены отдельные номинации, вручены дипломы и подарки.

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«Академия наставников» подводит итоги.

75 участников конкурса профмастерства «Наставник года» — победители, лучшие наставляемые, наставники–эксперты и активные участники — получили заслуженные награды и ценные подарки от компании. Из–за пандемии награждение проходило в три этапа.

В этом сезоне из–за сложной эпидемической обстановки успели провести только восемь таких конкурсов, обычно их бывает десять. Соревнования всегда проходят на производстве, но во время ограничительных мероприятий такой формат под запретом.

В итоге определились восемь наставников года, занявших первые места. Им выдали премию в 50 тысяч рублей и вручили традиционный символ с надписью о почётном звании. Они также получили в подарок от компании по телевизору. А их подопечным — лучшим наставляемым года — презентовали дрели.

«Ни один учебник не научит работать так, как это делают наставники на производстве. Они передают не только свой опыт и профессионализм, но и отношение к делу», — подчеркнула куратор проекта «Академия наставников» Алена Шукшина.

Отметили наградами и наставников–экспертов, которые оценивали работу участников конкурса. На всех этапах за ними наблюдали специалисты функциональных управлений, инженерно–технические работники ЗФ и дочерних обществ компаний. За грамотный подход к делу они получили корпоративные медали.

Определить наставников года ещё успели в очном формате, конкурс на звание лучшего производственного участка проходил дистанционно. Экспертная комиссия знакомилась с социально–бытовыми и производственными помещениями участков по фотографиям. Также информация о конкурсантах публиковалась в соцсетях управления корпоративных проектов и на страничках подразделений.

«Все новое — положительная тенденция. Мы оценили со стороны свою деятельность. Новый формат заставил искать другие направления в работе и во взаимодействии с людьми. В первые месяцы пандемии было небольшое замешательство, но со временем у людей проснулся к этому большой интерес», — рассказала Алёна Шукшина.

Интернет—пользователи активно оставляли комментарии под публикациями о производственных участках. Делились своим опытом, предлагали варианты для улучшения работы. Виртуальное пространство дает возможность поближе познакомиться с жизнью в других подразделениях и понять масштабы производства компании «Норникель».

Определились победители конкурса «Мастер года».

Этот конкурс проводится уже в 17–й раз. На первом этапе из более четырёх тысяч линейных руководителей были отобраны 56. На втором, финальном, этапе эксперты назвали имена 10 победителей, по одному в каждой номинации.

Итоговый этап проходил дистанционно. Экспертный совет рассматривал пакет документов на каждого участника. Собранная информация отражала все производственные заслуги конкурсантов. Оценивали их по следующим критериям: показатели производственной деятельности, результаты труда за прошедший год, как личные, так и коллективные, степень участия в разработке и внедрении инновационных проектов. Не менее важны были личные и профессиональные качества.

В номинации «Мастер года металлургического производства» победил Дмитрий Сергиенко, старший мастер цеха по производству элементарной серы № 1 НМЗ. Мастером года минерально–сырьевого комплекса был признан горный мастер ПУОР № 8 рудника «Таймырский» Максим Селецкий. Начальник участка службы сигнализации и связи ПТЖТ Тимур Жигаров стал победителем в номинации «Мастер года транспортной отрасли». Владимира Ильина, начальника отдела промышленной геологии ЦГР, выбрали мастером года в геолого–маркшейдерской отрасли. Лучшим в ремонтной сфере признали заместителя начальника участка треста «Норильскшахтсервис» ООО «ННР» Алексея Литвинова. По материально–техническому обеспечению мастером года стала Тамила Толмакова, мастер ТПЦ № 3 ПЕСХ. В строительной индустрии экспертный совет выделил горного мастера ПСУ МГР № 3 ШСУ МГР ООО «ЗСК» Андрея Баранова. Среди обогатителей почётное звание получил Юрий Волков, мастер производственного участка измельчительно–флотационного цеха ТОФ. В энергетической отрасли победил мастер линейного участка газораспределительных сетей Надеждинской линейной эксплуатационной службы управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» Григорий Белых. В номинации «Мастер года в сфере оказания услуг для обеспечения основного производства» лучшим стал старший мастер ГСС Тимур Коваленко.

«Победители получат символ проекта — «Золотые руки мастера» и денежную премию 50 тысяч рублей. Она будет выделена в этом году. А само награждение состоится в январе 2021 года, после новогодних праздников. Тогда всем победителям и номинантам вручат ценные подарки от компании», — пояснила куратор проектов «Академия наставников» и «Университет мастера» Алёна Шукшина. По её словам, этот конкурс подтверждает значимость мастеров своего дела и способствует сплочению коллектива «Норникеля». А слаженная команда может оперативно решать большие производственные задачи.