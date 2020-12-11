Cлёт социальных предпринимателей Севера расширил границы в пандемию

Этот проект реализуется с 2017 года при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». В 2020 году из–за эпидемиологических ограничений мероприятие прошло в формате онлайн–конференции, что позволило расширить географию участников слёта. Ими стали некоммерческие организации и представители малого и среднего бизнеса из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Читы, а также из других регионов страны. Основная тема обсуждения: кризис как время возможностей для бизнеса. Спикеры рассказали, как использовать нынешнюю ситуацию с пользой для себя в столь непростых условиях.

– Этот год стал настоящим испытанием для бизнес–сообщества, и в компании был разработан ряд мер для поддержки предпринимателей из наших регионов. Но любой кризис — это возможность сделать бизнес устойчивее, увеличить его прибыльность, — отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин в своей приветственной речи и пожелал успеха участникам слёта.

Программа мероприятия получилась насыщенной: ток–шоу с известными бизнесменами, чемпионат коронавирусных кейсов, образовательные мастер–классы и деловые игры. Эксперты делились успешными практиками, говорили и о проблемах, с которыми они столкнулись во время пандемии, о том, как выжить малому и среднему бизнесу в современных реалиях. Например, управляющий группы компаний «Институт Тренинга — АРБ Про» Сергей Макшанов рассказал о стратегическом планировании, когда кажется, что его невозможно использовать в этих условиях.

Во время ток–шоу «Бизнес в условиях пандемии — пан или пропал» Юлия Мишкина, директор Центра семейного досуга «Аврора», Елена Феоктистова, заместитель председателя комитета по корпоративной и социальной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, и Марина Айзина, индивидуальный предприниматель и создатель «Музея в тишине» в Москве поделились секретами выживания в пандемию, подсказали, где и как можно искать помощь, и вместе с другими экспертами ответили на вопросы участников слёта.

Кроме того, во время мероприятия участники конкурса IMAKE презентовали потенциальным инвесторам свои идеи и прототипы изобретений.

Была подготовлена и культурная, и даже кулинарная программа. Так, Таймырский дом народного творчества провёл вкусный мастер–класс по приготовлению традиционных блюд северной кухни и поделился рецептами.

Также предприниматели совершили виртуальную экскурсию по Норильску, подискутировали о монетизации, создании бренда, обсудили лучшие лайфхаки и обменялись личным опытом. Закончился слёт традиционным подведением итогов, обменом контактами и планированием будущих сессий.