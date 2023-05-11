Школьников и студентов Красноярского края приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Регистрация участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» открыта на платформе https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=krasnoyarsk до 22 мая 2023 года.

Конкурс является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. В 2022 году к нему присоединились более 56 000 учеников 5 – 10 классов и студентов СПО Красноярского края.

«Я счастлива, что стала частью такого масштабного проекта. Это сообщество активных, инициативных, ярких ребят со всей России. За весь свой путь к победе я убедилась, что Большая перемена — это место больших возможностей, место, где исполняются мечты. Я побывала во Всероссийском детском центре «Океан» на полуфинале, а финал проходил в Артеке. Там у нас проходили мотивационные встречи со звездными гостями, мастер-классы и многое другое. На финальных испытаниях мы с командой разрабатывала проект по предложенным кейсам. После того как я узнала, что победила, я до конца не верила, что у меня все получилось. Эта победа стала красивой финальной точкой ко всему, что я получила от конкурса: незабываемые эмоции и впечатления, бесценный опыт и знакомства с интересными людьми, новые связи и друзья по всей России, а также возможность испытать себя и найти свои сильные стороны» — рассказывает Елизавета Молокова, победитель конкурса «Большая перемена» среди 8 – 10 классов в 2022 году.

Конкурс проходит по 12 «вызовам» – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Первые этапы «Большой перемены» проходят дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн. Участники смогут пройти профессиональные тестирования, которые помогут им определить, в каком из тематических направлений двигаться дальше, а также получить рекомендации по личностному развитию. Кроме того, в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании, вузы и общественные организации.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5 – 7 классов (300 человек) смогут отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 150 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование.

150 учеников 8 – 9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 600 человек – по 100 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призеров – по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призеров среди студентов младших курсов – по 100 тысяч рублей.

Топ-50 образовательных организаций, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов СПО, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

В новом сезоне «Большой перемены», помимо российских школьников, также смогут принять участие граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком, а также, имеющие 2 гражданства, или россияне, постоянно обучающиеся за пределами Российской Федерации. По итогам победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых».Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Генеральные партнеры конкурса – ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк,VK, Госкорпорация «Роскосмос».