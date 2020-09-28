Школы в Красноярске досрочно закрывают на каникулы

С 28 сентября гимназию № 13, лицей № 7, и школу № 150 внезапно отправили на каникулы. В городском управлении образования пояснили, что данные меры предприняты из-за детей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. А в лицее триместровая система обучения, поэтому на каникулы они уходят раньше времени. В гимназии № 13 изначально два класса отправили на дистанционное обучение, затем руководство решило закрыть школу на каникулы.

С начала сентября 23 учебных заведения уже переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.