Шопинг по-чёрному

Китайская версия

AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, Мегафона и РФПИ) объявила о финансовых результатах главной распродажи года. Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза. Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в пять раз по сравнению с распродажей прошлого года. Общий объём продаж на платформе AliExpress Россия составил 19,3 млрд рублей.

Из российских товаров на распродаже было представлено 840 тысяч единиц товаров для автомобиля, 530 тысяч товаров для дома и сада, 520 тысяч товаров категории «мода», 300 тысяч игрушек и товаров для хобби, 200 тысяч товаров для спорта, 185 тысяч продуктов питания. Активней всего число российских продавцов и товаров росло в категориях: «еда», «нижнее бельё», «аксессуары», «товары для автомобиля», «электроника», «товары для детей», «мужская и женская одежда», «свадебные платья».

Самыми популярными категориями во время распродажи были электроника, бытовая техника, товары для дома, красоты и здоровья, одежда и аксессуары (с учётом локальных и трансграничных заказов). Среди товаров российских продавцов наибольшим спросом пользовались электроника, товары для дома, детские и спортивные товары.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова–на–Дону, Самары и Уфы.

При чём тут холостяки?

11.11 — это китайская версия «чёрной пятницы». В массовой культуре установилось мнение, что главные скидки года бывают в ноябре в «чёрную пятницу» или «киберпонедельник». На самом деле крупнейшая распродажа в мире действительно стартует в ноябре, но устраивают её китайцы. Уже больше десяти лет 11 ноября компания Alibaba проводит Всемирный день шопинга, также известный как День холостяков.

По объёмам продаж 11.11 уже давно обгоняет «чёрную пятницу» и «киберпонедельник» вместе взятые. В рунете про акцию знают в первую очередь благодаря AliExpress. Разберёмся же, при чём тут китайские холостяки.

День холостяка — достаточно молодой праздник. Он зародился в 1993 году в кампусе китайского университета города Нанкин — студенты стали проводить вечеринки в честь своего одиночества, противопоставляя их Дню святого Валентина.

Дата 11.11 была выбрана не просто так: эти цифры напоминают голые ветви — так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Второй раунд

«Чёрная пятница» — это период старта наибольших распродаж года, когда можно приобрести желаемый товар со скидкой до 70–90%. Традиционно она начинается на следующий день после Дня благодарения в США. В продолжительные выходные, которые длятся с четверга по понедельник включительно, народ решает убить двух зайцев — сделать выгодные покупки и заодно запастись подарками на Рождество для своих родных и близких.

В России «чёрная пятница» также приходится на конец месяца. В этом году — на 27 ноября. И до грандиозного снижения цен в магазинах осталась всего неделя. Но не теряйте голову в погоне за скидками, продумайте покупки заранее, чтобы выгодно и с пользой потратить свои сбережения.

Главное в этом деле — не дать себя обмануть. Скидки скидками, но владельцы магазинов тоже не станут отдавать товар за бесценок, работая себе в убыток. У вас ещё есть время подготовиться и во всеоружии отправиться на шопинг в назначенный день Х.

Заранее составьте таблицу товаров, которые вы хотели бы приобрести. Сделайте таблицу, состоящую из четырёх колонок:

1 — наименование товара с указанием конкретных моделей техники;

2 — актуальная действующая цена на товар;

3 — сайт, где вам приглянулся нужный товар.

4 — акционная цена.

Последнюю колонку заполните накануне старта «чёрной пятницы», когда будет предоставлена сниженная цена на товар. Так вы сможете сравнить, насколько большую скидку вам готов предложить тот или иной магазин.

Не доверяй и проверяй

Вне зависимости от того, продаётся товар в обычном или интернет–магазине, традиционно скидки объявляют на самую популярную продукцию, чтобы таким нехитрым ходом заманить к себе как можно больше покупателей.

Трюк в том, что действительно хорошие товары кончаются в первые часы распродаж, а остальные товары, что представлены в магазинах, участвующих в акции, хоть и отмечены ярким ярлыком «скидка», но на самом деле продаются по обычной, а иногда даже завышенной цене. В период распродажи довольно легко попасть на ложную скидку, так как некоторые продавцы заранее поднимают цены, чтобы потом их «снизить».

Профессиональные шопоголики, как правило, это знают и поэтому начинают запоминать цены ещё в начале октября, чтобы в период распродаж не переплачивать. Другой способ проверить цену, скажем на AliExpress – специальные программы, которые позволяют отслеживать изменение цен на товары. Одна из них — AliTools. Активируйте её, и вы увидите виджет слева внизу экрана. Откройте страницу товара и нажмите на него, там отобразится график с изменением цены. В результате видны все манипуляции: если продавец завысил стоимость к дню скидок или не изменил, но указал наличие скидки, вы об этом узнаете.

Кроме того, плагины позволяют смотреть рейтинг продавца и получать ссылки на видеообзоры интересующих товаров. Среди них — AliExpress Helper, AliExpress Seller Check и Ali Price. Они покажут: общий рейтинг продавца, число покупателей, довольных товаром, число покупателей, довольных общением с ретейлером, скорость доставки, соответствие товара описанию.

От надёжности продавца зависит качество покупки. Одни и те же товары по качеству могут отличаться друг от друга. Чтобы оценить надёжность магазина, нужно изучать отзывы и оценки покупателей.

Свой взгляд

— Скидка в 30–40% может быть только на брендовую одежду и обувь из старых коллекций: цена на них изначально завышена из–за покупательского спроса на модные товары. Реальные скидки на остальные товары могут составлять примерно 3–5%, остальное — скорее всего, рекламная уловка. Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

11.11 у «дядюшки Али» — пожалуй, самая удобная распродажа. Почему? С 11 ноября активизируется большинство серьёзных магазинов, готовых предоставить большие скидки и в этот день, и в «чёрную пятницу». А главное — остаётся хороший временной люфт на то, чтобы найти замену запланированной заранее покупке, если вдруг товар так и не дойдёт до адресата, что, кстати, случается довольно часто.

Чем порадовал этот День холостяков, так это изобилием товаров, пандемия заставила многих игроков на рынке потребления обратить более пристальное внимание и на интернет–продажи, и на работу с мощными агрегаторами. Из минусов: как и в прошлые годы, все глобальные и разрекламированные переодетым в женщину Максимом Галкиным скидки отказались очередным надувательством. Примерный список «хотелок» на 11.11 я составил ещё месяц назад, сфотографировал цены на выбранные товары. В день «Ч» сравнил – стоимость товаров осталась прежней, хотя сбоку была приписка о скидке в 30–40%. Один из товаров подорожал на 400 рублей. Тоже распространенный трюк у недобросовестных торговцев, но за пару кликов я нашёл идентичную вещь в другом магазине по старой цене.

Впрочем, получить реальную выгоду на глобальной распродаже всё же можно было благодаря акционным купонам, которые щедро раздавал «китайский дядюшка». Скидка получалась не особо внушительной — примерно 3–5% от стоимости товара, зато реальная. Но и тут не обходится без ложки дёгтя. Многие магазины, принимающие участие в акциях, хоть и обязуются предоставлять скидки по таким купонам, не спешат этого делать, просто не отправляя товар покупателю. Так, в прошлом году из шести «акционных» мне отправили только три покупки.

Можно ли купить в такие дни реально хороший товар со скидкой? Да, если речь идёт о брендовой одежде. Как правило, именно в такие дни дизайнеры и дома моды выставляют на продажу остатки из нераспроданной прошлогодней коллекции, ощутимо снижая на них цену. Таким образом вы можете приобрести вполне качественную вещь дешевле на 30–40%. Лучше всего это делать в брендовом магазине или на официальном сайте фирмы, также подойдут крупные сетевые магазины. Понять, что скидка реальная, в таком случае можно довольно просто — рядом наверняка найдётся похожее платье или куртка, которые будут стоить дороже просто потому, что это «новый сезон». Меня веселит подобный подход, когда речь идёт о спортивной одежде. Кто может оценить твой «модный лук» в тундре, горах или лесу?

В общем, если вы пропустили 11.11, у вас есть возможность взять реванш в настоящую «чёрную пятницу», но сразу предупреждаю, сделать действительно выгодную покупку, при этом не накупив попутно кучу незапланированного барахла, вам вряд ли удастся. Даже несмотря на составленный список, мониторинг цен и твёрдую решимость не брать ничего лишнего, почти со стопроцентной вероятностью в вашей корзине окажется куча сопутствующих и, в принципе, не нужных вам товаров. Это психология человека и грамотный маркетинг.

Отправляясь на поиски хороших товаров со скидкой, обращайте внимание на несколько моментов. Скидка в 30–40% может быть только на брендовую одежду и обувь из старых коллекций, так как цена на них изначально завышена из–за покупательского спроса на модные вещи. Реальные скидки на товары могут составлять примерно 3–5%, остальное — скорее всего, рекламная уловка. Плюс надо быть осторожными, выбирая сайт для покупки. Именно в дни таких массовых распродаж больше всего вероятность попасть на мошеннический сайт–дубликат, на котором вам и товар не продадут, и могут ещё обчистить до нитки. Указанием на то, что дело неладно, может служить сообщение вроде «Назовите номер карты и получите скидку 50% на любой товар» В случае сомнений проверьте дату создания сайта. Если он появился недавно, лучше с ним не связываться.