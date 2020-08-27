Штраф за блок кондиционера на доме-памятнике

В арендованном помещении дома-памятника на Ленинском проспекте, 7, компания ООО «Стандарт» установила кондиционер, чем изменила вид фасада охраняемого здания. Известно, что этот дом входит в ансамбль застройки центра города 1940-1960-х годов.

«С договором аренды помещения организации в 2018 году передали охранное обязательство, которое устанавливает запрет на установку на фасадах, крыше и территории памятника каких-либо элементов инженерно-технического оборудования, рекламных и информационных носителей. Согласования на установку холодильного оборудования на фасаде ООО «Стандарт» в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не получило», — пояснили в прокуратуре.

Городской суд назначил компании штраф в размере ста тысяч рублей, в отношении юридического лица возбуждено дело по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия».