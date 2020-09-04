Сила бороды

Бородатый «Марвел»



Я хоть и не ношу бороду постоянно, но время от времени её отращиваю. Во–первых, она мне идёт, а во–вторых, просто нравится. Моя юность пришлась на советскую эпоху, и потому борода у меня ассоциируется с брутальностью и героизмом. Вспомните советские фильмы про первооткрывателей, путешественников, геологов, исследователей — если не главный герой, то его спутники уж точно были обладателями растительности на лице. И пока за «железным занавесом» американские детишки вдохновлялись героями комиксов в плащах, масках и трусах поверх колготок, у советской малышни были свои супергерои — русские богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Финист Ясный Сокол. Все они и в кино, и на картинах изображались бородатыми, что подчёркивало их мужественность и силу.

Тактическая борода

«Тактическая борода» — понятие, появившееся несколько лет назад и широко растиражированное в интернете. Якобы в Пентагоне, сравнивая бородатых и бритых «морских котиков», пришли к выводу, что боевые показатели солдата улучшаются при наличии бороды. Эта информация оказалась «газетной уткой», но миф прижился в умах западных «выживальщиков» и ценителей огнестрельного оружия.

Вообще, по уставу, растительность на лице американского солдата не должна быть больше дюйма, но с оговоркой, что это правило может быть изменено с учётом зоны конфликта и местных особенностей. Так, например, бойцам американского спецназа запрещено бриться при работе в тропиках. Потому что во время бритья в условиях антисанитарии и влажном жарком климате даже при небольшом порезе легко занести инфекцию. Такое предписание появилось после вьетнамской войны из–за большого числа солдат, получивших заражение крови.

Живучести мифа способствовали и рекомендации Пентагона военным, работающим с населением в мусульманских странах, например в Сирии. Дело в том, что во всём исламском мире борода является показателем мужественности и возраста, нет бороды — тебя не будут воспринимать всерьёз. Ещё один плюс в отращивании волос на лице: бородача сложнее заметить ночью, особенно если он ещё и тактический грим нанесёт.

Если борода столь полезна, почему в большинстве армий мира, в том числе и в Российской, по уставу положено бриться? В нашей стране эта традиция идёт со времён военной реформы Петра I,

который и запретил носить бороды солдатам. Главная причина — во время рукопашного боя противник мог схватить русича за бороду и получить преимущество. И, как ни крути, но густая длинная борода — «сборщик» бактерий и микробов. В Первую мировую войну добавился и ещё один немаловажный фактор — борода мешает плотному прилеганию противогаза к лицу, да и носить это средство защиты с растительностью на лице неудобно. Многие бородачи чувствовали себя некомфортно и в разгар пандемии, когда приходилось постоянно носить медицинские маски.

Косматый геолог и непобедимый боксёр

Я за две недели перед длительным походом начинаю отращивать бороду. И дело не в том, что бородач в тундре смотрится органичнее. Просто покрытое растительностью лицо мёрзнет меньше. Оберегает борода нижнюю часть лица и от комариных укусов, если она, конечно, достаточно густая и длинная.

А исследователи из университета Огайо собрали статистику боксёрских поединков за последние три года и сравнили повреждения бойцов с бородой и без. Оказалось, что растительность сокращает лицевые травмы на 38%. Учёные из университета Юты решили проверить эту теорию. Они создали модель человеческой головы. Для этого на череп из эпоксидной смолы натянули овечьи шкуры — одну классическую, одну стриженную и одну побритую. В качестве кулака выступил подвешенный и, соответственно, падающий груз, а силу удара определяли тензометрические датчики, расположенные внутри бутафории. Образцы с полноценной бородой лучше всего противостоят тяжёлому весу падающего стержня, поглощая почти на 30% больше энергии, чем те, что были с короткой щетиной или вообще без нее. Экспериментальная установка повредила все образцы с голым композитом и 95% образцов с «лёгкой небритостью». При этом только 45% образцов с мехом раскололись или разбились. Тестирование подтвердило выводы, сделанные при анализе реальной боевой статистики, — борода действительно смягчает удар.

Похожие исследования провели и британские учёные. Они оказались не такими этичными, как их американские коллеги, и били по лицу реальных людей, выяснив в результате еще одну важную деталь — при хуке в челюсть растительность преобразует большинство ударов в скользящие, то есть повреждения при этом наносятся менее травмоопасные.

Борода «на гражданке»

И исследования показывают, что и в обычной жизни мужчины с растительностью на лице имеют преимущества. Так, чем больше волос на подбородке, тем меньшему воздействию ультрафиолета подвергается ваша кожа, и, соответственно, ниже вероятность заработать рак кожи. Чтобы подтвердить это научно, сотрудники Квинслендского университета (Австралия) провели эксперимент. Часть манекенов учёные снабдили густыми бородами, других — скромными бородками, а третьих чисто «выбрили». И всю эту компанию поместили жариться на солнце. При этом экспериментаторы четко следили, чтобы «каждый испытуемый» получил одинаковое количество солнечного света. А после измерили уровень излучения, которые были поглощены манекенами. И получилось, что растительность на лице спасает от 90–95 % опасных ультрафиолетовых лучей. Но, бородачи, отправляясь на пляж, не забывайте про уши и лоб!

Брутальный красавчик

Бородачи больше нравятся женщинам. И это научный факт. Всё те же исследователи университета Квинсленда (бороды у них не растут что ли?) опросили более восьми тысяч женщин. Выяснилось, что если девушка ищет необременительные отношения, она предпочтёт мужчину с лёгкой пятидневной щетиной. Если мечтает о краткосрочном романе, то выберет мужика с 10–дневной небритостью, но на 11-й день щетина теряет магию, и надо либо бриться, либо формировать бороду у барбера. А вот если все мысли о браке, то тут уж нужна хорошая качественная густая

борода.

Так что преимуществ у бородача довольно много. Но не забывайте, что этот признак мужественности и силы нуждается в тщательном уходе и особенно — густая борода. Не привёл с утра себя в порядок и в мгновение ока из секс–символа Конора Макгрегора – превратился в местного бомжа. Нечёсанная и немытая борода, особенно с застрявшими в ней крошками, отобьёт у девушек желание знакомиться и общаться с её обладателем. Ну и, конечно же, насколько бы привлекательна для противоположного пола ни была растительность на лице, одно дело смотреть на бородача, другое — с ним целоваться. Собственно регулярные претензии супруги заставляют меня периодически «снимать» бороду. Зато это отличный способ «резко помолодеть».

В Норильске привести в порядок и бороду, и стрижку рекомендую мужчинам в барбер-шопе «Лесоруб».