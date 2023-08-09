Сильному духом посвящается

Предложение установить памятную доску было выдвинуто к юбилею легендарного моряка — советский государственный деятель родился 28 марта 1903 года. О его судьбе и значимости для Таймыра «Заполярная Правда» писала в статье «Качели судьбы» в номере 38 от 19 мая 2023 года и на сайте газеты.

Кратко о многом

Постараемся кратко обозначить его заслуги перед Норильском и Отечеством. Участник гражданской войны, прошедший путь от рядового матроса до министра Морского флота СССР. В годы Великой Отечественной войны Афанасьев был первым заместителем наркома Морского флота, уполномоченным ГКО СССР по морским перевозкам грузов по программе ленд-лиза. По Севморпути через Дудинский порт Норильский комбинат получал из США оборудование для горных, металлургических и энергетических объектов, а также необходимое продовольствие.

В 1945-1946 годах Александр Александрович возглавлял правительственную делегацию в союзной комиссии по разделу и изъятию немецкого военно-транспортного морского флота. Не без участия Афанасьева из Германии в результате раздела флота буксиры, ледокол, лихтеры и баржи перегнали в Дудинский порт.

В период политических репрессий он был арестован в 1948 году и осуждён на длительный срок с формулировкой «враг народа». В 1952-м его досрочно освободили, но сослали в Дудинку и назначили начальником порта Норильского комбината. В 1954 году Александр Александрович был полностью реабилитирован. Вернулся в Москву и был назначен заместителем министра Морфлота СССР и начальником Главсевморпути.

Афанасьев вложил много сил в налаживание эффективных перевозок на трассе от Архангельска и Мурманска до Дудинки, а также непосредственно в организацию экспериментального рейса д/э «Гижига» в 1970 году, который положил начало круглогодичной навигации в заполярном секторе Севморпути, весьма значимой для Норильского комбината. Без неё невозможно было бы вовремя выполнить государственную задачу — значительно увеличить выпуск стратегических цветных металлов.

В качестве квалифицированного эксперта Александр Александрович постоянно привлекался институтами Союзморниипроект и Ленморниипроект. Участвовал в разработке мероприятий, связанных с перевозками по Севморпути, в совместных совещаниях руководителей Главфлота ММФ, Мурманского пароходства и Норилькомбината по согласованию планов перевозок грузов в продлённую зимнюю навигацию.

Александра Александровича не стало 3 мая 1991 года в Москве. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Его деятельность была отмечена тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

На память потомкам

С предложением увековечить память руководителя Дудинского порта к региональной общественной организации «Красноярское землячество» обратились ветераны министерства Морского флота СССР. Общественники в свою очередь обратились к старшему вице-президенту — руководителю блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Ларисе Зельковой.

И вот 8 августа 2023 года в тёплую солнечную погоду в торжественной обстановке лаконичная памятная доска с подписью «От благодарных потомков» увидела аплодирующих жителей Дудинки, руководителей Дудинского порта и гостей из Норильска.

К присутствующим обратился директор ЗТФ Алексей Новаков:

– Мы обязаны хранить память о тех людях, которые внесли значительный вклад в развитие порта, Дудинки и Севморпути. Без исторической памяти коллектив любого предприятия не может полноценно жить. Именно благодаря знаниям о достижениях прошлого формируется видение предприятия в будущем и путей решения сегодняшних проблем.

Александр Афанасьев на протяжении своего жизненного пути демонстрировал большую силу духа. Человек, прошедший путь от рядового матроса до министра, — пример для подражания.

Когда была выдвинута инициатива увековечить память, мы были только за. В первую очередь идею поддержала Лариса Геннадьевна Зелькова. Мы очень благодарны ей за участие.

Слова благодарности Ларисе Зельковой по телефону выразил и ветеран «Норникеля» Владимир Полищук:

– Лариса Геннадьевна оказала огромную поддержку в организации установки памятной доски. Ветераны Морфлота СССР и «Норникеля» благодарны ей за человеческое участие. Это историческое событие для Дудинки, Норильска и страны. Таких людей, как Александр Афанасьев, мы должны ценить и помнить всегда.