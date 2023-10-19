Система контроля дорожного движения «Паутина» эффективно помогает в работе инспекторам ДПС

Система предназначена для поиска нарушителей ПДД и розыска угнанных автомобилей. Если раньше камеры, фиксирующие нарушения ПДД, запоминали только те автомобили, которые проехали с нарушением, то теперь они будут фиксировать все автомобили, независимо от того, нарушили ли они или нет.

Вместе с тем, камеры смогут искать водителей, которые были лишены прав. Система автоматически анализирует все автомобили, зафиксированные определённой камерой и сопоставляет их с базой нарушителей ГИБДД. Если на автомобиле водитель лишался прав и срок ещё не вышел, то система выдаст сообщение, что водитель, возможно, лишён права управления.

Благодаря «Паутине» дорожные полицейские пресекли более 40 административных правонарушений.